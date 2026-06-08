Google va a soltar 32 millones de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia en un plan que ya ha llegado al Gobierno de EEUU

El plan que ya ha llegado al Gobierno de EEUU tiene como inicio a una de las empresas más poderosas del mundo, Google soltará 32 millones de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia. Lo que parecía parte de un guion de una película de ciencia ficción se va a convertir en una realidad en los próximos días o podría hacerlo después de un proceso que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días que tenemos por delante.

Estos expertos que han criado a un laboratorio a unos mosquitos que han sido infectados con una bacteria que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. No sólo tendremos que luchar con una de las peores plagas de los últimos tiempos, sino que también, tenemos por delante una importante lucha que puede ser la que nos acompañará en breve. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará un cambio brusco en la manera en la que podemos tratar una de las plagas más importantes de los últimos tiempos.

Un plan que ya ha llegado al Gobierno de EEUU

El gobierno de EEUU tiene sobre la mesa un plan que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado unos cambios de tendencia destacados en estos días que tenemos por delante.

Llega un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que quizás nadie hubiera pensado en su tiempo. Una plaga como la de los mosquitos, puede transmitir todo tipo de enfermedades que podrían estar dirigidas por los expertos.

La última tecnología usa estos insectos para poder transportar una bacteria que quizás no conocemos. Infectar a estos animales que después pueden picar a seres humanos, pero también a otros animales puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué plan ha ideado una de las empresas más poderosas del mundo y cómo podría afectarnos de una manera que quizás nadie hubiera imaginado en estos días que tenemos por delante.

Va a soltar Google a 32 millones de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia

La bacteria Wolbachia es la protagonista de un experimento de esos que pone los pelos de punta y que nos costará creer que estemos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explican desde el Worldmosquitoprogram: «La Wolbachia es una bacteria extremadamente común que se encuentra naturalmente en el 50% de las especies de insectos, incluidos algunos mosquitos, moscas de la fruta, polillas, libélulas y mariposas. La Wolbachia es segura para los humanos y el medio ambiente. Los análisis de riesgo independientes indican que la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia representa un riesgo insignificante para los humanos y el medio ambiente.

La Wolbachia vive dentro de las células de los insectos y pasa de una generación a la siguiente a través de los huevos de un insecto. Los mosquitos Aedes aegypti normalmente no transportan Wolbachia, como lo hacen muchos otros mosquitos».

Siguiendo con la misma explicación: » Descubrimos que cuando los mosquitos Aedes aegypti son portadores de Wolbachia, la bacteria compite con otros virus como el dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Esto dificulta la capacidad de reproducción de los virus dentro de los mosquitos. Además, los mosquitos tienen menos probabilidad de transmitir los virus de persona a persona. Esto significa que cuando los mosquitos Aedes aegypti portan la bacteria natural Wolbachia, la transmisión de los virus como el dengue, Zika, chikunguña y fiebre amarilla disminuye. Por esta razón, en World Mosquito Program criamos mosquitos portadores de la Wolbachia. Luego, en asociación con las comunidades locales, los liberamos en las zonas afectadas por enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto implica un menor riesgo de enfermedad en las comunidades donde trabajamos».

Por lo que este programa se basa en una teoría científica que puede cambiarlo todo en caso de funcionar: «Se han realizado tres evaluaciones de riesgo independientes de nuestro método Wolbachia. Los resultados han concluído que la liberación de mosquitos portadores de Wolbachia plantea un riesgo insignificante. Esta es la calificación más baja que existe. Las evaluaciones de riesgos encontraron que la Wolbachia es segura para las personas, los animales y el medio ambiente. World Mosquito Program ha recibido la aprobación regulatoria de organismos gubernamentales en todos los países donde liberamos mosquitos portadores de la Wolbachia. Además, no liberamos mosquitos con Wolbachia sin el respaldo de las comunidades».