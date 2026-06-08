¿Por qué los asientos de los aviones son cada vez más incómodos? Tiene una explicación

Viajar en avión se ha convertido en una de las formas más habituales de desplazarse, tanto por trabajo como por ocio. Sin embargo, existe una queja que se repite entre millones de pasajeros de todo el mundo: por qué los asientos de los aviones son siempre tan incómodos. Muchos viajeros consideran que son demasiado estrechos, duros o con poco espacio para las piernas. Esta sensación resulta especialmente evidente en vuelos de media y larga distancia, donde permanecer sentado durante varias horas puede convertirse en una experiencia agotadora. Aunque a simple vista podría parecer un problema de diseño, la realidad está relacionada con factores económicos, normativos y de ingeniería.

La mayoría de las personas cree que los fabricantes de aviones y las aerolíneas no prestan suficiente atención a la comodidad de los pasajeros. Sin embargo, los expertos señalan que los asientos actuales son el resultado de un delicado equilibrio entre seguridad, rentabilidad y capacidad. Según explican especialistas citados por Stern y Aviación al Día, los asientos de los aviones deben cumplir numerosos requisitos técnicos relacionados con la resistencia a impactos, la seguridad contra incendios, la evacuación en emergencias y el mantenimiento. A ello se suma la necesidad de aprovechar al máximo el espacio disponible dentro de la cabina. Como consecuencia, la comodidad suele quedar relegada a un segundo plano. El resultado son asientos diseñados para satisfacer exigencias operativas y económicas antes que las preferencias individuales de los viajeros.

Más capacidad de pasajeros: asientos de los aviones más incómodos

Uno de los principales motivos por los que los asientos resultan incómodos es la necesidad de aumentar la capacidad de pasajeros. Las aerolíneas operan en un mercado altamente competitivo en el que los márgenes de beneficio suelen ser reducidos. Por esta razón, cada asiento adicional puede representar una fuente importante de ingresos.

Según explica Aviación al Día, muchas compañías modifican la disposición interior de los aviones para incorporar más filas de asientos. Aunque el diseño original suele alinear perfectamente cada uno con las ventanillas, algunas aerolíneas alteran esta configuración para aprovechar mejor el espacio disponible.

«Esto permite transportar a más pasajeros, pero también reduce la distancia entre filas y disminuye la comodidad general», mencionan los especialistas. A simple vista, unos pocos centímetros pueden parecer insignificantes. Sin embargo, cuando el espacio para las piernas es limitado, esa diferencia puede transformar un vuelo relativamente cómodo en una experiencia mucho más incómoda.

¿Cómo influyen las normas de seguridad en el diseño de los asientos?

Los pasajeros suelen pensar que los asientos están mal diseñados, pero los expertos aseguran que la realidad es distinta. Tom Tripp, ejecutivo de Boeing y Lufthansa, explica que existe un sesgo en la percepción de los viajeros.

«Los asientos de los aviones no son defectuosos, sino que han sido diseñados para cumplir criterios muy específicos. Los expertos aeronáuticos establecen estrictas normativas relacionadas con la seguridad», comenta el experto.

Entre ellas se incluyen requisitos de resistencia a impactos, protección contra incendios y capacidad de evacuación. Estos aspectos tienen prioridad absoluta porque están directamente relacionados con la supervivencia de los ocupantes en caso de emergencia.

El problema es que muy pocas de estas regulaciones están orientadas a mejorar el confort. «Como consecuencia, los fabricantes se centran principalmente en cumplir las exigencias técnicas y reducir costes operativos, dejando la comodidad en un segundo plano», asegura.

Asientos incómodos: el desafío de adaptarlos para millones de personas

Otro factor importante es que no existe un cuerpo humano estándar. Richard Whitehead, ingeniero aeroespacial citado por Aviación al Día, señala que los asientos de los aviones se diseñan para una persona promedio. Sin embargo, las dimensiones corporales varían enormemente entre individuos.

«Las diferencias de altura, peso, complexión y proporciones corporales hacen prácticamente imposible crear un asiento perfecto para todos», explica. Lo que puede resultar cómodo para una persona de estatura media puede ser insuficiente para alguien más alto o más corpulento.

Además, las curvas estadísticas de hombres y mujeres presentan diferencias significativas. Esto significa que cualquier asiento diseñado para representar un promedio inevitablemente resultará menos adecuado para una parte importante de los pasajeros.

Los recortes en materiales generan molestias en los pasajeros

La comodidad también se ve afectada por las decisiones relacionadas con los materiales. Según Dretloh, muchas aerolíneas buscan reducir el peso total de la aeronave para disminuir el consumo de combustible.

Aunque la reducción pueda parecer pequeña, cada kilogramo ahorrado tiene un impacto económico significativo a lo largo de miles de vuelos. «Para conseguirlo, algunos fabricantes utilizan capas de espuma más delgadas que las empleadas anteriormente», sostienen.

Con el paso del tiempo, estos materiales se desgastan y pierden capacidad de amortiguación, generando una sensación de dureza mucho mayor. En algunos casos, incluso se sustituyen los tradicionales cojines de espuma por sistemas basados en materiales sintéticos o diafragmas de nailon.

Las butacas de los aviones deben proteger la columna vertebral

Existe además una razón relacionada directamente con la seguridad. La forma de los asientos de los aviones responde a la estructura natural de la columna vertebral y a la necesidad de minimizar lesiones durante maniobras bruscas o impactos.