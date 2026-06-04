Si te asusta volar, este pódcast de Iberia puede ayudarte a superar tu miedo y viajar tranquilo

El miedo a volar, conocido como aerofobia, es una realidad para muchas personas. Es un estado de ansiedad que afecta hasta a un 40% de los viajeros y que les incapacita para subir a un avión para viajar, bien sea por ocio, por trabajo o por cualquier otra razón.

Ahora, y con el fin de ayudar a las personas que tienen miedo a volar, Iberia ha impulsado El Cubo de Otto, un pódcast producido por El Extraordinario, que busca explicar de forma divulgativa qué nos pasa cuando sentimos esa ansiedad y ese miedo, y cómo podemos superar ese malestar. Esta experiencia, sin duda innovadora, cuenta con 19 episodios que podemos escuchar en Spotify, Apple Pódcasts, Ivoox, Amazon Music, YouTube y Podimo.

El proyecto está protagonizado por Rocío León y Martín Slipack; está narrado por Mariano Venancio; y cuenta, además, con las voces de Jorge Machín y Silvia Espigado. La serie ha sido escrita y dirigida por Marcus H, y producida por El Extraordinario en colaboración con Iberia.

Una propuesta innovadora

Estamos hablando de un contenido original que va más allá de las narrativas sonoras tradicionales y que nos propone un guion artístico y transformador que convierte el miedo en una oportunidad de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal.

El Cubo de Otto, en concreto, se estructura en 19 episodios divididos en dos partes: una docuficción de 10 capítulos y una ficción sonora de nueve episodios, que explora desde diferentes puntos de vista el miedo a volar.

La primera parte de El Cubo de Otto sigue la historia de Gael, un dramaturgo que recibe un misterioso encargo: crear una obra de teatro sobre el miedo a volar destinada a un único espectador.

Intrigado por la propuesta, y pese a no haber sentido nunca ese miedo, Gael inicia una investigación que le llevará a conversar con algunos de los mayores expertos en psicología, aviación y bienestar emocional. Entre ellos participan Luis Muiño, psicólogo y divulgador de Entiende tu Mente; Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica; Ramiro Calle, referente internacional en meditación; Fernando Alonso, piloto de ensayos de Airbus; Nuria Nieto, sobrecargo de Iberia; Rafa San Julián, comandante de Iberia; así como el equipo de ingeniería del Centro de Mantenimiento de Iberia en La Muñoza.

A través de estas conversaciones, el protagonista tratará aspectos básicos como qué es el miedo y cómo podemos superarlo. Pilar Moreno, por ejemplo, detalla que «el miedo es una emoción básica y adaptativa, que permite al sistema nervioso central que, ante un estímulo que considera una amenaza para tu vida, de una respuesta rápida e inmediata».

En este sentido, Rafa San Julián, comandante de Iberia, cree que «el miedo se combate conociéndolo, saber qué es lo que pasa, por qué se oye lo que se oye, por qué el avión se mueve de la forma que lo hace, etc. Conocer todo lo que nos puede generar la ansiedad, conocer qué hay detrás, y todo explicado por un profesional».

Una historia de amor atravesada por el miedo

La segunda parte de este pódcast de Iberia presenta a Lucía y Augusto, una pareja que se conoce por internet. Ella vive en Madrid; él, en Buenos Aires. La relación parece destinada a funcionar… salvo por un obstáculo decisivo: ambos sienten un miedo paralizante a volar.

La ficción acompaña a los protagonistas en un viaje emocional en el que deberán enfrentarse a sus propios límites para descubrir si el amor puede ser más fuerte que el miedo.

Acercarnos a un nuevo prisma del miedo

Desde El Extraordinario, un sello de pódcast y documentales sonoros, Marcus H. detalla, además, que este pódcast ofrece «una visión del miedo mucho más amplia porque el miedo no surge sólo del miedo a volar, sino que es algo mucho más profundo y lejano». Por ello, destaca que «esta narrativa sonora es una forma de acercarnos a un nuevo prisma del miedo a través de las historias».

Cree también que la persona que escuche El Cubo de Otto va a encontrar «nuevos enfoques a la hora de tratar el miedo». Por un lado, «la parte más racional, como, por ejemplo, comprender cómo vuela un avión», y por el otro, «conocer de dónde vienen nuestros miedos y por qué los sentimos».

Concluye Marcus H. que, tras más de 40 horas de grabación y diez entrevistas con expertos, comandantes de Iberia y personas con miedo a volar, han observado que los miedos más comunes suelen ser recurrentes. «Miedo a volar, al aterrizaje, a las turbulencias y también miedo a los ruidos que los pasajeros no entienden; sin embargo, también hemos visto que los miedos suelen bajar cuando los pilotos les explican qué es lo que está pasando». Y es que, como señala, Luis Muiño, psicólogo participante en el proyecto: «A veces necesitamos viajar en dirección a nuestros miedos».

Una apuesta por el pódcast

Con El Cubo de Otto, Iberia refuerza su apuesta por generar contenidos culturales y de valor capaces de conectar emocionalmente con sus clientes y mejorar la experiencia de viaje más allá del propio vuelo.

La aerolínea busca con este pódcast ofrecer una mirada más humana, cercana y comprensible sobre el miedo a volar, acompañando a quienes lo padecen con herramientas emocionales y relatos inspiradores.

Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia, subraya que, con El Cubo de Otto, la compañía «continúa apostando por proyectos innovadores y contenidos capaces de generar una conexión emocional con las personas».

Por tanto, concluye, este pódcast refleja «la voluntad de Iberia de explorar nuevos formatos narrativos que, además de entretener, aporten valor y acompañen a nuestros clientes más allá de la experiencia de vuelo. Buscamos también que las personas con miedo puedan vencerlo, disfrutar del viaje y explorar nuevos destinos».