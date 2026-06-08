Adiós a la vitrocerámica tradicional: así son las placas invisibles que revolucionarán las cocinas en 2026

Las cocinas del futuro ya están empezando a tomar forma. Después de años de dominio de las placas de inducción convencionales, una nueva tecnología se abre paso en el mercado. Las placas invisibles integradas bajo la encimera se venden ya como una solución que promete transformar tanto el diseño como la funcionalidad de los hogares. Esta tecnología oculta completamente los elementos de cocción bajo una superficie de cerámica o piedra sinterizada.

A simple vista, la encimera parece una pieza continua, sin fuegos, marcos ni zonas de cocción visibles. El funcionamiento sigue basándose en la inducción electromagnética, pero los componentes quedan instalados bajo la superficie, permitiendo cocinar directamente sobre ella con recipientes compatibles.

Espacio que te falta en tu cocina actual

Una de las características por la que tanto gustan es el aprovechamiento del espacio. Cuando no se utilizan para cocinar, la encimera puede emplearse como mesa de trabajo, zona de estudio o superficie auxiliar para preparar alimentos.

La limpieza es un punto importante dentro de esta decisión, ya que resulta mucho más rápida. Basta con pasar un paño o una esponja para mantener la superficie en perfecto estado.

Minimalismo en el diseño contemporáneo

Los fabricantes destacan la resistencia de los materiales que se emplean para crear este tipo de placas. Las superficies están diseñadas para soportar altas temperaturas, golpes cotidianos y arañazos, manteniendo una estética uniforme que encaja con las tendencias actuales de diseño minimalista.

Esta integración total convierte a las placas invisibles en una increíble opción para cocinas abiertas al salón y viviendas donde se busca maximizar la sensación de amplitud.

La cuestión está en el precio

Pese a todas sus ventajas, la principal barrera para su expansión sigue siendo el coste. La instalación requiere materiales específicos y sistemas más avanzados que los de una placa convencional, lo que eleva la inversión inicial.

Empresas del sector ya están apostando por esta tecnología y los expertos prevén que su presencia aumente a medida que los precios se reduzcan y la demanda crezca. Si las previsiones se cumplen, 2026 podría marcar el inicio de una nueva generación de cocinas donde las placas tradicionales pasen a un segundo plano.