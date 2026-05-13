Los expertos en cocinas coinciden: todos los jubilados deberían tener este tipo de placas de inducción y está confirmado

Las placas de inducción en las cocinas han ganado terreno en los últimos años por las múltiples ventajas que ofrecen a sus usuarios. Varios expertos se han pronunciado sobre las bondades de apostar por este tipo de vitrocerámicas por la rapidez a la hora de cocinar, la seguridad a la hora de desarrollar esta función y la facilidad para limpiar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última moda de las placas de inducción.

El futuro de la cocina pasa por las placas de inducción. Este tipo de cocinas ha ganado terreno en los últimos años por todas las ventajas que aportan a los ciudadanos que deciden acoplar a su encimera una vitrocerámica con esta tecnología. A diferencia de los juegos de toda la vida o hasta las vitrocerámicas habituales, que llevan un proceso más lento, las placas de inducción representan tres ventajas importantísimas que hacen que estén de moda:

Mayor rapidez en el proceso de calentado.

Mayor seguridad a la hora de cocinar

Limpieza sencilla

Estas son las principales ventajas de las placas de inducción respecto a las otras herramientas que históricamente se han utilizado para cocinar. Estas placas incorporan un sistema que hará que el agua hierva en cuestión de minutos y, lo más importante: también hacen una oda a la seguridad. Estas placas consumen directamente electricidad y tampoco es necesaria la instalación de una bombona de butano, algo que se ha hecho con los fuegos de toda la vida. El único inconveniente es que las ollas y sartenes tienen que ser especiales para inducción.

Las placas de inducción para los jubilados

Rubén Rodríguez, de Cocinas Suarco, ha concedido una entrevista a El Mueble en la que ha resaltado las bondades de las placas de inducción, dejando claro que representan una gran opción para los jubilados españoles por su facilidad de uso y por cuestiones de seguridad.

Este experto en la materia ha dejado claro a esta página especializada que «la inducción ahora mismo es la opción más demandada por los usuarios». «Es lógico porque es rápida, eficiente, segura y fácil de limpiar. Si a esto le sumas el uso y la forma de vida de la cocina actual, entiendes por qué es la mejor opción», ha explicado antes de poner el foco en esta cocina, que está pensada para las personas mayores. «Para las cocinas pensadas para personas mayores, la inducción es muy recomendable. Al final, se busca simplicidad en el uso y mucha seguridad, además de que sea fácil de limpiar», ha comentado en El Mueble.

«El hecho de que no haya llama puede impedir quemaduras en las personas mayores, sin contar que la inducción enfría mucho más rápido, minimizando esos riesgos. Eso sí, hay que elegir una inducción con mandos muy sencillos porque, como haya muchas opciones, el uso diario se puede complicar para una persona mayor. Tocar y encender: así de simple», ha dicho en la entrevista.

Este experto de Cocinas Suarco también ha dejado claro que las placas de inducción son el presente y futuro en las cocinas de toda España porque cada vez aparecen más modelos «eficientes, seguros y rápidos». «Además, una de las tendencias actuales es fusionar placa de inducción con campana aspirante en el mismo modelo, una solución muy demandada para cocinas abiertas con islas y penínsulas», cuenta. «Así que, como veis, la evolución sigue siendo la inducción. Al final, la elección entre inducción o gas responde a un modo de vida, no a una moda o tendencia. Ahí es donde realmente está la clave», indica en la entrevista.