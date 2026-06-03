José Garrido pasea la única oreja de la tarde en Las Ventas ante el sobrero de Casa de los Toreros

José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón componían la terna del vigesimotercer festejo de la Feria de San Isidro. Lidiaron toros de la ganadería de Montalvo, que sustituyó a la anunciada de Lagunajanda. Notable actuación de Garrido que dejó una gran faena al primero, al que cortó una oreja; Navalón e Ismael Martín dejaron buen sabor de boca.

Abrió plaza José Garrido ante un primer toro que salió descoordinado desde los primeros compases. El extremeño lo saludó por medias verónicas, pero tras su paso por el caballo comenzaron las protestas del público debido a sus evidentes problemas de movilidad. Finalmente, el animal fue devuelto a los corrales. En su lugar salió un sobrero de la ganadería Casa de los Toreros, al que Garrido recibió de rodillas con una actuación entregada que conectó rápidamente con los tendidos. El toro se empleó en el caballo y, durante el tercio de quites, destacó Ismael Martín con un buen quite a la verónica.

Brindó Garrido al público antes de iniciar la faena de muleta. Comenzó sobre el pitón derecho por hinojos, mostrando decisión y firmeza desde el primer momento. Más tarde cambió a la mano izquierda, donde llegaron los pasajes de mayor calidad de toda la faena. A pesar del viento, que dificultó notablemente la labor de los toreros durante la tarde, Garrido consiguió dejar una destacada actuación al natural, basada en el temple y la ligazón de los muletazos. Poco a poco fue metiendo al público en la faena hasta lograr que los tendidos reconocieran su esfuerzo. Remató su actuación con una gran estocada y fue premiado con una oreja.

Ismael Martín recibió al segundo toro de la tarde con una serie de verónicas rematadas por una chicuelina y una media por hinojos que tuvieron eco en los tendidos. El animal acudió con prontitud al caballo y se empleó en el tercio de varas. Samuel Navalón aprovechó entonces para firmar un vistoso quite por chicuelinas, continuando posteriormente con varias verónicas en los medios que gustaron en los tendidos.

Ya con la muleta, Martín inició su labor con un pase cambiado que despertó la atención del público. Sin embargo, pronto quedaron patentes las limitaciones del astado, un toro de escaso poder y corta embestida que dificultó el lucimiento. El torero trató de construir una faena basada en el temple y la suavidad, dejando algunos muletazos de buen trazo y buscando siempre alargar el recorrido del animal. Pese a su disposición, las condiciones del toro impidieron que la obra alcanzara mayor vuelo. Tras abreviar, dejó una estocada efectiva que puso fin a la lidia y recibió una ovación.

Samuel Navalón no tuvo demasiadas opciones frente al tercer toro de la tarde. Lo saludó con verónicas de buen trazo y el animal cumplió en el tercio de varas. Destacó con un buen quite por chicuelinas José Garrido.

Ya con la muleta, Navalón puso todo de su parte para extraer las pocas opciones de un toro falto de transmisión. El novillero buscó alargar cada embestida y dotar de temple a una faena condicionada por las limitaciones del astado. Mostró firmeza y disposición durante toda su labor, logrando algunos pasajes estimables. Remató la faena por bernardinas, levantando los aplausos de los tendidos. Tras sonar un aviso, dejó una buena estocada con la que puso fin a su actuación. Recibió una ovación.

Garrido recibió al cuarto toro en la puerta de chiqueros, resolviendo con solvencia un recibo de gran compromiso antes de continuar la lidia por verónicas. El animal se empleó en el caballo y, tras el tercio de varas, Ismael Martín protagonizó un buen quite por chicuelinas rematado con una ajustada media. Con la muleta, Garrido comenzó su labor al natural, firmando una serie de gran nivel.

El toro fue creciendo durante la faena y ofreció una embestida cada vez más franca y profunda, permitiendo al extremeño expresarse con temple y ligazón. Sobre la mano derecha llegaron los momentos más destacados de una faena que conectó con los tendidos por su profundidad. Sin embargo, la espada volvió a privarle de alcanzar el triunfo. Tras dejar media estocada, tuvo que recurrir al descabello, perdiendo así las opciones de tocar pelo y cerrar su actuación con un triunfo más rotundo. Fue ovacionado.

Ismael Martín se fue también a la puerta de chiqueros para recibir al quinto que salió muy descoordinado. Tras el caballo aumentó la descoordinación y no veía bien algo que provocó que en una ocasión prendiera a Ismael Martín y fue devuelto tras banderillas. Salió el sobrero de Fermín Bohórquez, al que también saludó a portagayola, continuando a la verónica con mucho gusto. Se empleó en el caballo y colocó tres buenos pares de banderillas recibiendo una ovación.

Brindó al público y empezó con un farol anclado de rodillas continuando por hinojos, metiéndose al público en la faena. Continuó al natural dejando muy buenas sensaciones. Cambió a la diestra dejando una serie de nivel. Alargó todo lo que pudo la faena por muletazos, bajando mucho la mano. Remató por bernardinas y una gran estocada al segundo intento. Tras una fuerte petición, dio una vuelta al ruedo.

Samuel Navalón cerró la tarde recibiendo a portagayola al sexto toro, resolviendo con solvencia el lance. Continuó después con un farol de rodillas rematando a la verónica. El animal cumplió en el tercio de varas y José Garrido aprovechó para dejar un lúcido quite a la verónica. Brindó la faena al público y comenzó su labor de muleta de rodillas sobre el pitón derecho, firmando una serie que conectó rápidamente con los tendidos. A continuación, dejó varios pases de pecho de largo recorrido y gran expresión. En uno de los muletazos fue prendido con violencia por el toro, aunque se repuso de inmediato para continuar la faena sin perder la compostura.

Navalón aprovechó la buena embestida del astado, llevándolo por abajo y construyendo tandas de mérito, especialmente al natural, rematadas con largos pases de pecho. Muy firme y valiente durante toda la actuación, consiguió firmar una buena faena. Sin embargo, la espada le privó de conseguir un trofeo. El acero se atascó en varias ocasiones y escuchó dos avisos antes de lograr la estocada definitiva al segundo intento. Recibió una ovación.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Corrida de toros.

Vigesimotercer festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Toros de Montalvo. Primer sobrero de Casa de los Toreros y segundo de Fermín Bohórquez. Tres cuartos de plaza.

José Garrido: oreja y ovación.

Ismael Martín: ovación y vuelta al ruedo.

Samuel Navalón: ovación y ovación.