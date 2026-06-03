Ponte a prueba en nuestro juego: ¿Cuántos penaltis eres capaz de meter en 30 segundos?
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Pon a prueba tu puntería y tu sangre fría desde el punto de penalti. Apunta bien, calcula el disparo y trata de superar al portero para conseguir la máxima puntuación antes de que se acabe el tiempo. Un reto rápido, sencillo y adictivo para demostrar si eres capaz de marcar el penalti decisivo.
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