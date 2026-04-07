Adiós al escurridor de platos de siempre: la nueva tendencia que mantiene las cocinas limpias, ordenadas y recogidas

El clásico escurridor de platos sobre la encimera está viviendo sus últimos momentos. Una nueva tendencia en diseño de cocinas apuesta por soluciones más prácticas y estéticas: escurridores sobre el fregadero o integrados que liberan el espacio y reducen de forma considerable el desorden.

Cada vez más expertos en diseño coinciden en que los escurridores tradicionales ocupan demasiado espacio y generan una sensación de desorden. La alternativa que está ganando protagonismo es el escurridor sobre el fregadero, una estructura elevada que permite secar platos sin invadir la encimera.

Este sistema coloca los utensilios justo encima del fregadero, permitiendo que el agua caiga directamente en él, evitando charcos o humedad en la encimera.

Más espacio y menos desorden

Una de las principales ventajas de esta tendencia es la optimización del espacio. Al utilizar la zona vertical, se libera la encimera para cocinar o colocar otros utensilios.

Esto resulta especialmente útil en cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta bastante. Además, el resultado visual es mucho más limpio y ordenado, alineando el estilo minimalista que está tan de moda en la actualidad.

Cocinas más prácticas y funcionales

Este cambio no es solo estético. Este tipo de escurridores también mejora la funcionalidad diaria. Muchos de estos nuevos modelos incluyen diferentes niveles, soportes para los cubiertos o tablas de cortar, lo que facilita la organización.

Incluso existen diferentes versiones integradas en muebles o armarios superiores, que permiten guardar los platos directamente después de lavarlos sin necesidad de moverlos después. Este sistema simplifica mucho las tareas y reduce el tiempo dedicado a limpiar y recoger la cocina.

Otra ventaja importante es la higiene. Al secarse al aire y sobre el fregadero, los platos evitan el contacto con las superficies húmedas o sucias. Además, estos escurridores suelen ser mucho más fáciles de limpiar, ya que no acumulan agua estancada ni residuos como los modelos tradicionales.