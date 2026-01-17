Adiós al escurridor de cocina: este utensilio está revolucionando los hogares españoles

Durante muchos años, todos hemos tenido en la cocina determinados utensilios considerados esenciales, como el escurridor. Sin embargo, las necesidades cambian, y las tendencias también. En este contexto, ha surgido una alternativa mucho más práctica y sostenible que está conquistando los hogares: una lámina de silicona especialmente diseñada para escurrir los platos de una manera más rápida, sencilla y, sobre todo, higiénica.

A pesar de su utilidad, el escurridor tradicional presenta varios inconvenientes que no siempre consideramos. Por un lado, ocupan demasiado espacio en la encimera, algo especialmente negativo en términos de funcionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que los hogares y, por ende, las cocinas, son más pequeñas que hace algunos años. Y, por otro lado, al acumularse agua en la base, favorece la proliferación de bacterias que no sólo generan malos olores, sino que también son peligrosas para la salud.

La alternativa al escurridor de cocina de toda la vida

La lámina de silicona se presenta como la mejor solución a estos problemas. Muy flexible y ligera, se puede colocar sobre cualquier superficie plana, como la encimera, o incluso sobre el fregadero. Una de las principales ventajas que ofrece es que permite escurrir los platos sin que se acumule agua en la base. Si se cuida como es debido, puede tener una larga vida útil, lo que se traduce en un importante ahorro económico a largo plazo.

A simple vista, parece un simple trozo de silicona sin ningún tipo de utilidad. Sin embargo, el diseño incorpora una serie de canales y zonas texturizadas para recoger el agua que escurre de los platos, evitando que se acumule en la base. Algunos modelos tienen bordes elevados para que no se resbalen los platos, o áreas diferencias para colocar vasos y cubiertos.

La silicona es un material extremadamente resistente al calor y a los golpes, lo cual es un gran punto a favor frente a los escurridores de plástico que terminan deformándose con el tiempo. Por todas estas razones, se considera una alternativa más práctica e higiénica. A la hora de fregar, basta con colocar los platos recién lavados sobre la lámina, y el agua se drena directamente al fregadero. Luego, se enjuaga, se seca bien y se guarda enrollada.

Sostenibilidad

Cada vez más hogares valoran la sostenibilidad al escoger los utensilios de cocina, y el escurridor encaja a la perfección con esta corriente. La combinación de higiene, durabilidad y ahorro de espacio ha hecho que se convierta en un accesorio imprescindible para quienes buscan ganar espacio y mantener la vajilla impecable.

Mientras un escurridor de plástico o metal puede deteriorarse en pocos años, la silicona de calidad alimentaria puede durar muchísimo tiempo, lo que se traduce en menor cantidad de residuos.

Al reemplazar el escurridor tradicional de plástico, se evita la producción y desecho de un material que tarda siglos en degradarse.

Al escurrir mucho mejor el agua, los platos no necesitan un enjuague adicional, lo que contribuye a un ahorro de recursos.

La sostenibilidad no se refleja únicamente en los materiales, sino también en la manera de utilizar la lámina de silicona. Generalmente, quienes apuestan por esta alternativa frente al escurridor de cocina tradicional suelen adoptar hábitos de consumo responsables: usar menos productos de un solo uso, optimizar el espacio de la cocina y reducir la generación de residuos. Aunque el cambio puede parecer mínimo, si se multiplica por millones de hogares en todo el mundo, el impacto en el medio ambiente puede ser muy positivo.

El auge de los utensilios de silicona

Más allá de la lámina para escurrir los platos, los utensilios están ganando una gran popularidad gracias a su durabilidad y versatilidad. A diferencia de los utensilios tradicionales de plástico o metal, los productos de silicona resisten altas temperaturas, no se deforman y son muy fáciles de limpiar. Otro aspecto relevante es la sostenibilidad, ya que su vida útil es mucho más larga que la de otros materiales.

Además, la silicona es muy versátil y permite diseños que combinan la creatividad y la funcionalidad, lo que mejora notablemente la experiencia en la cocina. Algunos expertos consideran que este material está revolucionando la practicidad, la durabilidad y la higiene en una estancia que, en los últimos años, se ha convertido en el verdadero corazón del hogar.

Finalmente, éstas son las principales recomendaciones, según Higiene Ambiental: comprar siempre silicona certificada para uso alimentario, preferentemente con marcado de conformidad (símbolo de copa y tenedor); antes del primer uso, lavar el producto con agua caliente y jabón; revisar regularmente el estado de la silicona y, ante grietas, pegajosidad, cambios de color, olores extraños o desprendimiento de material, desechar el utensilio; y evitar la limpieza con estropajos abrasivos que puedan dañar la superficie. Y recuerda: «una buena silicona se deforma fácilmente pero recupera su forma original rápidamente, sin agrietarse ni romperse».