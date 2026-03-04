Esto que tocas todo el rato en tu casa es asqueroso: está lleno de bacterias y nunca lo limpias

¿Cuándo fue la última vez que limpiaste los enchufes de casa? Aunque los utilizamos a diario, suelen ser uno de los elementos más olvidados en las tareas de limpieza. Sin embargo, acumulan grasa, polvo y bacterias debido a su ubicación estratégico en zonas de paso y al contacto constante con las manos. La limpieza de los enchufes, además de mejorar la apariencia de la vivienda, también ayuda a reducir la acumulación de suciedad.

Ahora bien, es importante tener en cuenta una serie de precauciones. En primer lugar, como resulta lógico, no se debe aplicar agua directamente sobre el enchufe. Por otro lado, en ningún caso se recomienda el uso de productos agresivos o corrosivos. Tampoco se puede introducir objetos metálicos ni punzantes. Asimismo, los electricistas no recomiendan desmontar el mecanismo si no se tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para ello. El objetivo es mantener la superficie limpia sin alterar el sistema eléctrico interno.

Los enchufes están llenos de bacterias sin que te des cuenta

«Ven que te enseño a limpiar los enchufes si te da miedo o no sabes quitarlos o desmontarlos. Si tienes un aspirador pequeño, es muy importante porque te ayudará a eliminar todo el polvo acumulado; y si no lo tienes, puedes usar un secador de pelo con aire frío para retirar la suciedad superficial. Después, sólo necesitas alcohol y bastoncillos de oído: empapa ligeramente el bastoncillo, quita el exceso y limpia con cuidado las zonas donde no llega ni el dedo, siempre evitando introducirlo en los agujeritos. También limpia la parte superior y la ranura, que es donde suele acumularse más polvo. Para finalizar, utiliza un algodón para retirar cualquier suciedad restante y posibles marcas que hayan quedado. Y listo, ya hemos terminado: mira qué blancos han quedado».

Para empezar con el proceso de limpieza, elimina el polvo exterior. Si tienes un aspirador pequeño, puede ayudarte a eliminar aquellas partículas acumuladas en las ranuras y alrededor del marco. En caso contrario, utiliza un secador de pelo con aire frío.

Una vez retirado el polvo visible, utiliza unos bastoncillos de oído humedecidos ligeramente en alcohol; recuerda que no debes introducir humedad en el interior del enchufe, así que, después de empapar el bastoncillo en alcohol, escúrrelo para que no gotee. Asimismo, ten en cuenta que la limpieza se realiza sólo en las ranuras visibles y en el marco exterior; ¡no introduzcas el bastoncillo en los agujeros!

La parte superior del enchufe y las ranuras laterales suelen ser las zonas donde más polvo se acumula. La precisión es clave; no se trata de aplicar presión, sino de arrastrar suavemente el polvo y los posibles restos adheridos a la superficie. Después de la limpieza con alcohol, utiliza un pequeño trozo de algodón seco para retirar cualquier residuo restante y secar la superficie.

Si bien es cierto que no es necesario limpiar los enchufes con tanta frecuencia como otras superficies del hogar, es aconsejable revisarlos cada pocos meses para mejorar la higiene general de la vivienda. No requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos avanzados, siempre que se respeten las medidas de seguridad.

Los lugares más sucios del hogar

En la cocina, el fregadero es una de las zonas más problemáticas, ya que aquí se acumulan restos de alimentos, los cuales favorecen el crecimiento de patógenos. De hecho, algunos estudios señalan que el fregadero puede estar hasta 100.000 veces más contaminado que el baño. Por otro lado, los cubos de basura, aunque se utilizan con bolsa, conviene limpiarlos y desinfectarlos con regularidad para evitar que se acumulen bacterias y malos olores.

También en la cocina, tanto la tabla de cortar como la encimera se deben limpiar a diario con agua caliente y jabón, ya que están en contacto directo con alimentos. Los estropajos y bayetas también requieren desinfección frecuente, pues pueden convertirse en focos de bacterias si no se mantienen como es debido.

En el baño, la mampara resulta una opción muchísimo mejor en términos tanto de estética como de funcionalidad, pero todavía hay quienes tienen cortina de ducha. En este caso, el mantenimiento debe ser frecuente, ya que la humedad constante favorece la aparición de moho. Se recomienda limpiarla cada 15 días con una mezcla de jabón, agua y bicarbonato.

En cuanto a la ducha y la bañera, aunque rara vez se les presta la atención que merecen en lo que a limpieza se refiere. Sin embargo, son espacios cálidos y húmedos, y en las juntas se acumulan restos de agua y jabón. Los expertos señalan que lo ideal es limpiar las superficies con detergente desinfectante.