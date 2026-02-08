El truco de un experto en limpieza para desatascar el fregadero en minutos: rápido, sencillo y barato

Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas con los que podemos encontrarnos en la cocina es el atasco del fregadero. En la mayoría de los casos, la obstrucción se debe a la acumulación de restos de grasa, comida y jabón. Estos restos, con el tiempo, se compactan, formando tapones que impiden que el agua fluya como es debido. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo y efectivo para desatascar el fregadero sin necesidad de llamar al fontanero.

El uso de productos químicos agresivos, aunque parecen una buena solución para solucionar el atasco, pueden corroer las tuberías y, por ende, generar más problemas a largo plazo. Por este motivo, los expertos recomiendan optar por soluciones naturales, como la sal o el bicarbonato.

El truco definitivo para desatascar el fregadero

@amaviverie ¿Se te tapó el lavaplatos/lavamanos y hay que limpiar el sifón? 😵‍💫😵‍💫 Destápalo! Porque es más sencillo de lo que parece jeje! Te dejo además algunas alternativas que pueden ayudar si el truco principal no les funciona: 🔹 Bicarbonato + Vinagre: Vierte ½ taza de bicarbonato, luego 1 taza de vinagre caliente. Espera 10 minutos y enjuaga con agua hirviendo. 🔹 Agua hirviendo con sal: Si la obstrucción es ligera, vierte agua hirviendo con 2 cucharadas de sal para deshacer la grasa acumulada. 🔹 Desatascador manual: Si el sifón está limpio pero el agua sigue estancada, prueba con un desatascador de goma para generar presión. Si este tutorial te ayudó, tengo muchísimos más tutoriales de soa, llenos de tips y trucos para que tu hogar funcione a la perfección✨✨ Te pasó alguna vez? cuéntame cuál de estos métodos te funcionó mejorr🌸 Hasta el próximo video! ♬ Cooking, bossa nova, adults, light(950693) – Kids Sound

«Primero, vacía todo lo que tengas debajo del fregadero para poder trabajar cómodamente y coloca un plástico debajo, porque no querrás que todo caiga al suelo. Después, desenrosca el sifón con cuidado y prepárate, porque lo que salga de ahí no es agradable. Es importante usar guantes; yo no lo hice y ahora mis manos huelen fatal. Para limpiar bien el interior, utiliza un cepillo y pásalo varias veces, sacando toda la suciedad acumulada que estaba impidiendo que el agua fluyera correctamente».

La mayoría de los tapones se producen en el sifón, y para limpiarlo sólo hay que seguir unos pasos muy simples:

Desenrosca con cuidado el sifón del fregadero. Normalmente basta con girarlo manualmente.

Verás que hay un tapón compuesto por restos de comida, grasa y jabón.

Utiliza un cepillo viejo o un utensilio similar para limpiar el interior a fondo. Asegúrate de retirar toda la grasa y residuos acumulados.

Una vez limpio, vuelve a enroscar el sifón con firmeza pero sin forzarlo. Comprueba que esté bien colocado para evitar fugas.

Abre el grifo y deja correr agua para asegurarte de que el atasco se ha solucionado.

Alternativas naturales si el sifón no es suficiente

Si después de limpiar el sifón el agua sigue estancada, toma nota de estos métodos naturales para deshacer la grasa y los residuos en las tuberías.

Vierte media taza de bicarbonato en el desagüe y a continuación una taza de vinagre caliente. Deja actuar unos 10 minutos y después enjuaga con agua hirviendo.

Si la obstrucción es parcial, mezcla dos cucharadas de sal en agua hirviendo y viértela por el desagüe.

Cuando el sifón está limpio pero el agua sigue estancada, un desatascador de goma puede generar la presión necesaria para empujar el tapón hacia el tramo de evacuación. Colócalo sobre el desagüe y bombea con fuerza varias veces.

Una vez solucionado el problema con este truco para desatascar el fregadero que se ha hecho viral en redes sociales, es de especial interés conocer algunas recomendaciones para evitar que vuelva a suceder. Uno de los errores más frecuentes es verter aceite de cocina o restos de alimentos por el desagüe. A simple vista puede parecer que el aceite se disuelve en el agua, pero en realidad se adhiere a las paredes internas de las tuberías y se solidifica a medida que se enfría. Con el tiempo, esta acumulación de grasa puede formar un tapón que impide el paso del agua y genera malos olores.

Los coladores de malla fina son los mejores aliados para mantener el fregadero impecable. Se pueden encontrar en cualquier bazar por un precio muy económico y su función es evitar que los restos de comida lleguen al sifón. Su uso es muy simple: sólo hay que colocarlos de tal manera que se ajusten perfectamente al desagüe, verter la suciedad y limpiarlos al final de cada uso.

Por otro lado, aunque parezca que el agua fluye bien, el sifón acumula restos de grasa y residuos de jabón que, con el tiempo, pueden convertirse en un problema. Conviene desatornillar y limpiar el sifón cada pocos meses para prevenir atascos. Al limpiar el sifón, es recomendable colocar un recipiente o bandeja debajo para recoger el agua y los restos que puedan caer.