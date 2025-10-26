El truco de los fontaneros para que el desagüe funcione como el primer día: listo en 5 minutos

El desagüe del fregadero es una de esas partes de la casa que solemos olvidar hasta que no traga bien. Sin embargo, un mal funcionamiento puede generar problemas que van desde malos olores hasta, en en el peor de los casos, una inundación. Por ello, mantenerlo limpio es fundamental, y los fontaneros conocen un truco para que el desagüe funcione como es debido sin utilizar productos químicos agresivos. Este método se ha hecho viral en redes sociales, ya que es muy fácil de aplicar y da muy buen resultado.

Sólo necesitas dos ingredientes que seguro que tienes en casa (bicarbonato de sodio y vinagre blanco), además de agua caliente. Una solución, simple, natural y efectiva cuya efectividad se basa en una serie de principios químicos. El bicarbonato, como base, actúa sobre las grasas y restos de comida, facilitando su descomposición. El vinagre, por su parte, es ácido y desinfecta mientras neutraliza los malos olores olores. La reacción entre ambos produce burbujas que ayudan a desprender la suciedad de las paredes del desagüe. Finalmente, el agua caliente arrastra todos los residuos, dejándolo completamente limpio.

El truco definitivo para que el desagüe funcione bien

Lo primero es familiarizarse con la estructura del desagüe. Ponte unos guantes y retira el tapón y la rosqueta que lo encaja para ver el interior del conducto y comprobar el nivel de suciedad. Una vez desmontadas las piezas visibles, se coloca una cucharada de bicarbonato de sodio directamente en la boca del desagüe. El bicarbonato es una base que actúa sobre las grasas y la suciedad acumulada, ayudando a deshacer los residuos más difíciles sin necesidad de químicos agresivos.

Después de añadir el bicarbonato, echa un chorrito generoso de vinagre blanco. La mezcla de ambos productos provocará una reacción química en forma de burbujas, que ayuda a desincrustar la suciedad adherida a las paredes del conducto. Deja actuar esta mezcla durante aproximadamente una hora para que el bicarbonato y el vinagre tengan tiempo de deshacer la grasa y los residuos acumulados.

Tras el tiempo de reposo, llega el momento de arrastrar la suciedad con agua muy caliente. Vierte cuidadosamente una olla de agua hirviendo en el desagüe. Este paso es esencial, ya que garantiza que los restos no queden dentro del conducto, evitando futuras obstrucciones o malos olores.

Asimismo, aprovecha para limpiar las partes que has desmontado. Un cepillo pequeño, incluso un cepillo de dientes que ya no se use, sirve para eliminar la suciedad acumulada en el tapón y la rosqueta. También es aconsejable pasar el cepillo por el interior del conducto para retirar cualquier resto que haya quedado suelto. Una vez todas las piezas estén limpias, enjúagalas bajo el grifo y vuélvelas a colocar.

«El truco para mantener el desagüe limpio ofrece múltiples ventajas frente a otros métodos de. Es económico, ya que todos los ingredientes son baratos y están disponibles en cualquier hogar; ecológico, porque no se utilizan productos químicos dañinos para el medio ambiente; seguro, ya que no daña las tuberías ni representa riesgos para quienes lo aplican; y efectivo, al eliminar de manera comprobada la suciedad, la grasa y los malos olores», comentan los fontaneros.

Usos del bicarbonato en el hogar

#trucos #fypシ゚ #limpieza #hogarlimpio #hogar #bicarbonato #limon ♬ soso (with Ozuna) – Omah Lay @aly_deco_home 5USOS BICARBONATO TRUCOS LIMPIEZA HOGAR🧼 📌Guárdalos si te han sido útiles para verlos siempre que lo necesites y comparte con quien creas puede ser de ayuda 🤗❤️ El último es mi favorito 😍 1️⃣TRUCO LIMPIEZA GRASA INCRUSTADA PUERTA HORNO: Pon agua caliente en la puerta para ablandar la grasa y suciedad, luego BICARBONATO y haz una bola de papel de aluminio. Frota suavemente el cristal para evitar rayarlo, yo lo limpio haciendo círculos, luego retiramos con una bayeta humeda y secamos con papel cocina o un paño seco, me encanta el resultado 👌🏻elimina esa suciedad incrustada de manera mas natural ☺️ 2️⃣LIMPIEZA TABLA COCINA BICARBONATO +SAL GRUESA+ JABÓN + 1/2 LIMÓN+ LAVAPLATOS Termina hidratando con unas gotas de aceite 3️⃣ELIMINA MAL OLOR EN LA NEVERA poniendo dentro 1 vaso. 4️⃣ELIMINA MANCHA A C E I T E ponemos debajo un recipiente, luego JABÓN LAVAPLATOS+ BICARBONATO y frotamos con un cepillo, luego enjuagamos y listo 5️⃣ELIMINA MALOS OLORES ZAPATILLAS pon dentro BICARBONATO y pulveriza un poco de Vinagre Limpieza/Blanco, deja actuar 1 día y ya no hay rastro de olor. El bicarbonato es ideal para neutralizar los olores Estos son algunos de los muchos usos que yo le doy, ¿conocíais alguno? #parati

El bicarbonato puede convertirse en el mejor aliado para la limpieza del hogar: