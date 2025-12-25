Mueren un niño de 12 años y su padre por una posible intoxicación por monóxido en una vivienda de Palencia

Un niño de 12 años y su padre, de 33, han muerto este jueves por una posible inhalación de monóxido de carbono en una vivienda en Baltanás, en Palencia. También se han visto afectado una mujer de 21 años y una niña de dos de la misma familia, que sentían dolores de cabeza, y han sido trasladadas al hospital.

El servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que la causa de la muerte se debe a una posible intoxicación por monóxido de carbono procedente del sistema de calefacción. El padre había sido trasladado con vida al hospital, donde finalmente ha fallecido.

Emergencias ha recibido el aviso a las 10:29 horas por una llamada que informaba de que un adulto y un menor se encontraban inconscientes en el interior de la vivienda. El inmueble contaba con una «gloria» como sistema de calefacción. Las otras afectadas, la mujer de 21 año y la niña de dos, también se encontraban dentro del domicilio.

La Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y personal sanitario de Emergencias Sanitarias se han desplazado hasta el lugar de los hechos junto con una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el personal de guardia del centro de salud de Baltanás.

Las asistencias médicas confirmaron el fallecimiento del menor y trasladaron en UVI móvil al varón de 33 años al Hospital de Palencia. La ambulancia de soporte vital básico ha evacuado también a la mujer y la niña afectada al mismo centro hospitalario. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso. Las señales apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono procedente de un sistema de calefacción averiado.