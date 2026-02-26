Escalofriante hallazgo: incautan en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía

Agentes de la Guardia Civil incautaron el pasado 16 de febrero 15 ejemplares muertos de una subespecie de pangolín en el interior de una maleta procedente de un vuelo de Addis Abeba (Etiopía). Estos animales están protegidos por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La incautación de los animales produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, desempeñadas por la Guardia Civil y cuyo objeto es «prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera».

Guardias civiles de la Unidad de Fiscal y Fronteras del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pasaron medidas fiscales a los pasajeros de un vuelo de llegada de Addis Abeba. Así encontraron la maleta de una pasajera en cuyo interior la inspección de rayos X permitió detectar diferentes tonalidades y densidades que llamaron la atención de los agentes.

Al abrir el equipaje, frente a su propietaria, se encontraron los 15 ejemplares de pangolín, envueltos en plástico, con un peso de 40 kg. La Guardia Civil ahora investiga a la pasajera propietaria de la maleta por un delito contra la fauna, mientras que los ejemplares han sido enviados a CITES para su estudio, catalogación y valoración.

El animal más traficado del mundo

El pangolín es el animal más traficado del mundo, ya que sus escamas son muy demandadas en algunos países asiáticos, como China o Vietnam, donde se usan como medicina tradicional para el tratamiento de remedios como el asma, el reumatismo o la artritis.

Además, el pangolín está en el punto de mira de las entidades ecologistas de todo el mundo, que alertan de la fragilidad del estado de conservación de este pequeño mamífero, fácilmente reconocible por su armadura llena de escamas. Las ocho especies existentes están amenazadas, y de estas, dos han sido catalogadas en la categoría de «en peligro crítico» por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), y por tanto dentro de los animales en vías de extinción.

Según la UICN, en los últimos diez años la cifra de capturas anuales alcanza el millón de ejemplares. Pero hay recuentos bastante más pesimistas: un estudio reciente de la Universidad de Sussex cuantificaba en más «2,7 millones» el total de pangolines cazados en un año en Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Gabón, la República Democrática del Congo y la República del Congo.

Esta frágil situación lo convierte en el mamífero más afectado por el tráfico de especies, especialmente en Asia, donde su carne también es considerada un manjar.