Las imágenes hablan por sí solas. Tras días de especulaciones, silencios en redes sociales y rumores de ruptura, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han reaparecido juntos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas disipando cualquier duda sobre el estado de su relación. Sonrientes, aunque visiblemente incómodos por la expectación mediática, la modelo y el entrenador han protagonizado su primer reencuentro público después del huracán informativo que apuntaba a una fuerte crisis de pareja.

Todo comenzó cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron las fotografías que compartían juntos, un gesto que para muchos fue la confirmación de una ruptura inminente. Sin embargo, la realidad era otra. Blanca aterrizaba en Madrid, procedente de Asturias, donde reside habitualmente, para pasar unos días junto a Quique, que desarrolla su carrera profesional en la capital. Él la esperaba a pie de terminal. El reencuentro, captado por los fotógrafos, mostró complicidad y una sonrisa inevitable que delataba que, pese a las turbulencias, la historia continúa.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

Lejos de esquivar a la prensa, Blanca Romero decidió dar un paso al frente y pronunciarse con claridad. «Soy muy pasional yo», comenzó diciendo con naturalidad. «Cuando te enamoras, te da por hacer cosas más extraordinarias al principio y prefiero mantener la discreción que siempre tuve». Con estas palabras, la modelo explicaba que la eliminación de las imágenes no respondía a una ruptura, sino a un deseo de recuperar cierta privacidad. «Instagram es una herramienta de trabajo hoy en día y a veces se te va un poco de las manos compartir cosas así», añadió, dejando claro que la sobreexposición fue más impulsiva que definitiva.

Sobre los rumores de celos, fue igualmente directa: «Yo fui celosa siempre, sí, pero no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Es más coherente todo de lo que os podáis imaginar. Todo está bien». Una frase que ha resonado con fuerza y que resume el momento actual de la pareja: intensidad, pasión y algún que otro estallido, pero también ganas de apostar por la relación. Y es que la distancia geográfica no juega precisamente a su favor. Madrid y Asturias implican viajes constantes, agendas exigentes y poco margen para la rutina. Según se ha comentado en distintos programas de televisión, esa logística complicada habría provocado tensiones en más de una ocasión. No sería, además, la primera vez que se dejan de seguir en redes tras una discusión. Sin embargo, esta vez el gesto fue interpretado como algo más serio.

Lo cierto es que, cuando la noticia de la supuesta ruptura salió a la luz, la reconciliación ya era un hecho. La pasión que caracteriza su relación parece ser también el motor que les empuja a recomponerse tras cada desencuentro. «Hay tantas ganas de estar juntos que a veces estallan», apuntaban desde su entorno. Y esa intensidad, que puede ser un arma de doble filo, es también la que alimenta un noviazgo que en pocos meses ha pasado de la ilusión desbordante a la crisis pública y, ahora, a la confirmación de continuidad.

Durante su improvisada comparecencia ante los medios, Blanca también respondió a preguntas sobre su ex pareja, Cayetano Rivera, y la nueva relación de este con Tamara Gorro. Lejos de cualquier polémica, solo tuvo buenas palabras: “Me parece una chica estupenda. No la conozco, pero me cae muy bien”. Y sobre el padre de su hija, fue rotunda: «No tengo nada malo que decir de Cayetano. Es un gran caballero. En mi casa le queremos muchísimo».