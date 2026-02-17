Crisis entre Blanca Romero y Quique Sánchez- Flores ¿Qué está pasando entre la pareja?

Romance fugaz donde los haya. Blanca Romero y Quique Sánchez- Flores podrían haber terminado su relación sentimental. Fue hace tan solo un mes y medio cuando salió a la luz su noviazgo y, aunque desde el principio, han preferido mantenerse en un discreto segundo plano, un reciente movimiento en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura. Y es que la actriz ha dejado de seguir al sobrino de Lola Flores en su perfil oficial de Instagram. Y no solo eso, ya que además también ha eliminado de su perfil las fotografías que había compartido junto al que hasta ahora era su pareja, convirtiendo su cuenta en un espacio única y exclusivamente dedicado a su ámbito profesional, con escasas publicaciones junto a sus hijos.

Este gesto, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas. Tanto es así que desde Y Ahora Sonsoles, Lorena Vázquez ha compartido todo lo que sabe al respecto, asegurando que el fin de su historia de amor habría tenido lugar el pasado viernes, 13 de febrero. No obstante, la periodista hacía hincapié en que dudaba si se trataba de un arrebato adolescente o de una ruptura definitiva, apostillando que no era la primera vez que habrían vivido un arrebato, ya que «ambos tienen un carácter fuerte».

Por su parte, Nacho Gay señalaba que la pareja había atravesado varios altibajos, principalmente porque a él no le gusta la exposición pública. «Sus relaciones anteriores siempre han sido discretas y a ella le molestaban ciertos comportamientos de él. Aunque no hay indicios de celos», comentaba. Además, el periodista añadía que la distancia podría haber sido otro motivo de su posible ruptura, ya que mientras que Blanca reside en Asturias (viajando con frecuencia por trabajo), él vive a caballo entre Valencia y Madrid. Sin embargo, sea como fuere, por ahora ninguno de los dos ha confirmado nada, aunque la distancia que han marcado en la red es una gran prueba de que algo ha cambiado entre ellos.

Cabe destacar que este llamativo movimiento se ha producido tan solo unas semanas después del cumpleaños de Quique, fecha en la que Blanca no dudó en dedicarle públicamente un emotivo mensaje, rompiendo así con su habitual discreción. «Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo. Je t’aime —Te amo en francés—», escribía junto a un carrusel de fotografías que, a día de hoy, ha desaparecido del universo 2.0. En el post, Lucía Rivera, hija de Blanca, también quiso felicitar a Quique a través de los comentarios, demostrando la buena sintonía que existía entre ambos. «Happy birthday, super Kike», escribía.