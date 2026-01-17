El día que Blanca Romero fue detenida en Estados Unidos: "Son muy radicales"

Blanca Romero ha recordado una de las anécdotas más curiosas y llamativas a las que le ha tocado enfrentarse durante la presentación de su nueva serie, Pura Sangre. En la misma, la actriz interpreta a Alicia Hermida, una teniente que investiga el envenenamiento de un semental. Sin embargo, y pese a que su familia siempre ha estado ligada a los Cuerpos de Seguridad, además de que muchos de sus papeles se han desarrollado también en dicho ámbito, ella misma reconoce que en la vida real llegó a estar detenida hasta en dos ocasiones.

»Nunca ejercí de policía. Yo ejercí más de casi delincuente», ha bromeado al respecto. Y es que según ha desvelado, en su juventud llegó a estar «esposada de pies y manos cadena común, en la aduana de Estados Unidos». Sobre todo, porque allí son muy radicales. Luego aquí en España obviamente… Me trataron increíble y no tengo ningún antecedente penal. Estoy limpia, por ahora», bromeaba al respecto.

Blanca Romero en la presentación de ‘Pura Sangre’. (Foto: Gtres)

La detención de Blanca Romero con apenas 17 años

¿El motivo? Durante un control de aduanas, le encontraron una bola de hachís. »Me paran en la aduana, me miran y me sacan una piedra de hachís. Me esposaron de pies y manos. Pasé 14 o 16 horas allí diciendo: «Dios mío de mi vida, qué miedo». Y fui deportada para España’», contaba en el programa Mis raíces, conducido por Isabel Jiménez.

Pese a que hoy en día Blanca es capaz de relatar el incidente con cierto toque de humor, lo cierto es que en aquel momento lo vivió con mucho miedo e incluso le pasó la peor de las facturas a su carrera. Y es que tuvo la entrada vetada al país durante nada menos que cinco años. «¿Me jodes la carrera de modelo por una piedra que pesaba 0 gramos?», se cuestiona al respecto.

Blanca Romero junto al elenco de ‘Pura Sangre’. (Foto: Gtres)

Tiempo después, quiso volver a probar suerte, sin gestionar su perdón migratorio. «Monté en el avión y nada más pisar el aeropuerto, esposada otra vez. Otras 14 horas. Me volvieron a deportar», relataba. Algo que le hizo replantearse su futuro y abandonar el modelaje para dedicarse por completo a la actuación. Una decisión que no fue nada fácil. «Entonces dije: «Vale, tengo que dejar la moda». Y empecé en el cine».

Muy feliz junto a Quique Sánchez Flores

Si bien profesionalmente Blanca Romero puede presumir de estar en su mejor momento, en el ámbito personal tampoco puede quejarse, ya que está muy enamorada y feliz junto a su pareja: Quique Sánchez Flores. «Lo mejor de mi año, tú», se declaraba la actriz en redes sociales. De esa forma, cerraba el año con broche de oro.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. (Foto: Gtres)

La propia Blanca decidía confirmar su romance con una serie de instantáneas con las que deja muy claro que su novio está de lo más integrado dentro de la familia. Además, su entorno también se muestra más que encantado con la relación.