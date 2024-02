Blanca Romero confiesa haber terminado con uno de sus grandes vicios

La Fashion Week de Madrid continúa reuniendo a un sinfín de rostros conocidos del país que no se quieren perder ninguna de las novedades del mundo de la moda. Una de las últimas en asistir en el evento ha sido Blanca Romero, quien ha querido presenciar en primera persona el desfile de Isabel Sanchís en la semana más elegante de las pasarelas de la capital. Tal y como ella misma ha confesado ante los micrófonos de Gtres, «hacía una década» que no venía por diferentes motivos personales que se lo han impedido. Ahora que ha podido hacerlo, la actriz ha confesado sentirse muy «emocionada» con todo lo que está viviendo: «No hay nada como alejarse un tiempo para volver a vivir las veces como las primeras veces».

Más allá de las sensaciones que le han despertado viviendo de nuevo tan de cerca este evento, Blanca Romero ha aprovechado su intervención con los medios para revelar que se encuentra en proceso de terminar con uno de los vicios que le han acompañado en su rutina a lo largo de muchos años: «Llevo 21 días sin fumar hoy. Yo ya me lo noto. No sé vosotros, pero yo me lo noto. Me siento mejor», comenzaba a decir.

Blanca Romero en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid/ Gtres

Fumar es uno de los vicios más adictivos y comunes que existen, pero la intérprete tiene un truco infalible para combatir con el mono y con las ganas de consumir tabaco que, hasta ahora, parece estar dándole los resultados esperados: «Cuando tengo un mono muy grande pues bailo. Y como que se me olvida y tal», explicaba.

Y es que cabe destacar que, últimamente, las redes sociales de la actriz se han llenado de videos suyos bailando por la explicación que ella misma ha señalado, aunque confiesa que muchos de sus seguidores están muy preocupados por dicha actitud: «La gente está como preocupada. Me dicen: ‘Blanca, ¿estás bien?’ Estoy mejor que nunca, gracias», comentaba.

Blanca Romero y Lucía Rivera / Gtres

Además de hablar sobre el reto personal que parece estar consiguiendo, desvinculándose del tabaco, Blanca Romero también se ha lanzado a hablar sobre la relación que mantiene su hija Lucía con la actual pareja de Cayetano Rivera, su padre: «Me habla maravillas de ella», señalaba. Sin entrar en mayor detalle sobre las declaraciones que realizó la joven acerca de la anterior relación sentimental del diestro y sin revelar nada del nuevo noviazgo del hijo de Paquirri, Blanca sostenía sentirse muy contenta: «Yo soy cero cotilla y no le pregunto nada a la cría, voy a lo mío y nunca me pronuncié, pero vamos que me encanta ver a todo el mundo feliz y que sea duradero», concluía.