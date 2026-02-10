Paty, la hija de Quique Sánchez-Flores, ha anunciado el sexo y el nombre del bebé que espera junto a Javier Millet, con el que se casó a finales del pasado mes de junio en Jávea, un lugar muy especial para la familia y para el matrimonio, que este 2026 ampliará su equipo.

Así ha anunciado Paty Sánchez-Flores el sexo de su bebé

Fiel a su esencia y a sus objetivos profesionales en el universo 2.0, Paty ha decidido, al igual que el anuncio de su embarazo, comunicar si lo que espera es niño o niña a través de sus redes sociales.

Desde el primer momento, la familia de la joven apostó por que fuera niño y no se equivocó. Fue en una escapada con sus amigos donde Paty y Javier decidieron revelar el sexo de su primogénito, ya que los primeros meses de embarazo lo llevaron en la más estricta intimidad: «Cuando nos enteramos, estábamos Javi y yo solos en casita… lo contamos a familia y a algunos amigos. Dos semanas más tarde teníamos plan de casa rural con más amigos y quisimos hacer algo divertido para contarles lo que iba a ser…».

En esta escapada, el matrimonio propuso a su entorno jugar al Impostor para que sus amigos descubriesen lo que esperaba: «Repartimos papelitos (como si fuese el juego del impostor) y solo uno de ellos sabía lo que era… Fueron diciendo palabras y descartándose hasta que dieron con la persona que lo sabía… Me muero de ganas, no nos puede hacer más ilusión». Además, la hija de Quique Sánchez-Flores ha desvelado que su primogénito con Javier Millet se llamará Nicolás, un nombre que barajaban junto a Bruno y Manuel.

Un año de cambios para Quique Sánchez-Flores

Hasta la boda de Paty, no trascendió de su amistad con Alejandra Rubio, que forma parte de su grupo más cercano y confianza y a la que conoce desde la infancia, tal y como destaparon en el enlace de la hija de Quique Sánchez-Flores -que este último año también le ha cambiado la vida, pues será abuelo por primera vez y ha encontrado de nuevo el amor en la actriz Blanca Romero-. Prueba de ello es que, recientemente, la sobrina de Lolita y Rosario Flores compartió un vídeo también en su red de las reacciones de las personas de su entorno al saber que estaba esperando su primer hijo. Entre ellas, la de la hija de Terelu Campos, que no pudo esconder su emoción por su amiga.

Y no solo eso. Esto también supone que su hijo, Carlo Costanzia Jr., tenga un amigo más en su pandilla, ya que a penas se llevarían dos años sus descendientes. ¿Le dará Alejandra Rubio consejos a su amiga sobre la maternidad?