Blanca Romero, tras confirmar su relación con Quique Sánchez Flores: "Cada día más feliz"

Blanca Romero está muy enamorada de Quique Sánchez Flores, según ha presumido ella misma en sus redes sociales. Además, la actriz no esconde la felicidad que siente, tal y como hemos podido comprobar durante el estreno de la serie Pura Sangre, la cual protagoniza junto a Amaia Salamanca. «Cada día estoy mejor, más feliz y más loca», ha reconocido frente a los medios. Y, del mismo modo, ella asegura que no le teme a los nuevos comienzos.

De hecho, ella misma vive este nuevo amor como una segunda oportunidad. «Lo debo hacer, sí, como una segunda vuelta se puede, hay segundas oportunidades», comenta al respecto. Blanca y el sobrino de Lola Flores se convirtieron en la pareja más inesperada de finales del 2025, y no cabe duda alguna de que lo suyo va muy enserio.

Blanca Romero en la presentación de ‘Pura Sangre’. (Foto: Gtres)

La declaración de amor de Blanca Romero a Quique Sánchez Flores

«Lo mejor de mi año, sin duda tú, feliz vida a todos», se declaraba la actriz a los cuatro vientos junto a un carrusel de imágenes que dejan muy claro que Quique está de lo más integrado dentro de la familia. Tanto es así, que hemos podido verle compartiendo momentos de lo más tiernos junto a Lucía Rivera; su hija, al igual que con su padre y sus mascotas. De hecho, en todas las imágenes aparecen sonrientes, felices y abrazados.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. (Foto: Redes sociales)

Además, la asturiana pasó la noche del fin de año con una cena de dobles parejas: ella junto a Quique y su hija Lucía con Fernando Wagner, con el que lleva saliendo desde el verano de 2024. La relación de Romero y Flores era un verdadero secreto a voces desde que a principios de diciembre saliesen publicadas las primeras imágenes de la pareja mientras paseaban por las calles de Madrid. «El encuentro empezó en el bistró Chez Madrid. Tras la cena, pasearon por las calles del centro de la ciudad mientras charlaban animadamente», detallaban en exclusiva para Lecturas. «Su paseo les llevó hasta un tablao flamenco, donde coincidieron con Canales Rivera, que es primo de Cayetano Rivera, el exmarido de Blanca».

Unas Navidades muy especiales

Y, pese a que la propia Blanca se declara una auténtica «Grinch de las Navidades», parece que poco a poco estas fechas le van gustando más. De hecho, las de este año han sido realmente especiales, puesto que ha podido reencontrarse con amigas que no había visto en mucho tiempo. «Este año le tengo muchas ganas a las Navidades porque, como no paré de currar, quiero ver a mis amigas e ir a restaurantes que no fui durante este tiempo fuera de Asturias», confesaba. Ahora, con la llegada de enero, la actriz ya ha retomado sus obligaciones profesionales.

Blanca Romero en la presentación de ‘Pura Sangre’. (Foto: Gtres)

Desde el entorno de la pareja, también se muestran completamente encantados con este romance. «Nosotros adoptamos a todo el mundo», aseguraba Alba Flores cuando le han preguntado al respecto. Sin embargo, todavía es pronto para saber cómo terminará esta historia, aunque no resulta extraño pensar que a partir de ahora podremos verles posando juntos en alfombras rojas.