La cita nocturna de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: cena para dos y espectáculo flamenco

Blanca Romero se encuentra atravesando una etapa difícil debido a la delicada salud de su padre, Rafael Romero. Sin embargo, tal y como ella misma advirtió, en estos momentos «hay que sonreír e intentar ser una persona vitamina», algo que ha llevado a rajatabla junto al ex futbolista Quique Sánchez. Y es que tal y como se puede ver en unas imágenes que ha publicado una de las revistas más conocidas de nuestro país, han disfrutado juntos de una bonita velada por las calles de Madrid.

Según lo publicado, la actriz y el hijo de Carmen Flores quedaron en el Restaurante Chez Madrid, ubicado en la Plaza de Cánovas del Castillo número 4 de la capital. Se trata de un local que cuenta con un espacio dividido en tres zonas, con una barra, un pequeño y acogedor salón que posee un gran ventanal con vistas a Neptuno y una amplia terraza exterior. La decoración intercala detalles de un elegante bistró francés y un bar clásico madrileño con el objetivo de ofrecer a sus clientes «un nuevo concepto gastronómico», tal y como señalan en su propia página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

La carta «se compone de referencias clásicas traídas a la cultura madrileña» y posee platos de todo tipo de precios. Desde una tortilla de patatas hecha al momento por 10,00 euros hasta una milanesa de chuleta de cerdo ibérico con finas hierbas y linguini al roquefort por 26,00 euros, entre otros muchos. Se desconoce lo que Blanca y Quique degustaron pero lo que sí ha salido a la luz es que después de cenar juntos, pasearon por las calles del centro de Madrid mientras charlaron animadamente, dejando más que claro que entre ellos existe una muy buena sintonía.

Quique Sánchez Flores en Jávea. (Foto: Gtres)

Su paseo terminó en un tablao flamenco, cuyo nombre Lecturas (el medio encargado de sacar a la luz esta velada) ha preferido no desvelar. Allí se encontraron con Canales Rivera, primo de Cayetano Rivera, ex pareja de Blanca, y todos juntos disfrutaron del show del local. Por ahora, ninguno de los protagonistas de este reportaje se han pronunciado al respecto, aunque lo cierto es que ha sido inevitable que salten todas las alarmas por si mantienen una relación que va más allá de la amistad. No obstante, en ninguna de las fotografías aparecen besándose ni nada similar. En ellas, simplemente demuestran que hay una gran cercanía entre ellos y una buena conexión que, por ahora, no se puede definir.

Blanca Romero en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a la vida sentimental de Blanca Romero, lo cierto es que son pocos los datos que se conocen. Tiene dos hijos; Lucía Rivera (adoptada legalmente por Cayetano Rivera) y un adolescente de 13 años. Junto a ellos, Blanca ha asumido en primera persona la figura de padre y madre, como en numerosas ocasiones ha hecho saber ella misma frente a los medios de comunicación. Por su parte, Quique ha estado casado en dos ocasiones diferentes y tiene cuatro hijos.