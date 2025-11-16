Blanca Romero habla del accidente de Cayetano Rivera: "Me gusta esta versión macarra"

Exceso de velocidad, negación ante la prueba de alcoholemia, fuga… estos fueron algunos de los rumores que se originaron después de que saliera a la luz que Cayetano Rivera había protagonizado un accidente. Unos motivos que, por el instante, se desconocen y que será la justicia la que los aclare cuando llegue el momento. Hace unos días el torero se salía de la carretera en las inmediaciones de su casa, en Alcalá de Guadaíra. El choque tuvo como consecuencia el derribo de una palmera de la rotonda en la que se encaramó. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños humanos, solo materiales. Pero este suceso ha dado bastante de qué hablar, ya que son muchos los que apuntan a que el diestro podría estar atravesando una etapa difícil tras su última ruptura sentimental. Frente a esto, varias personas de su familia han hablado, desde su hija Lucía Rivera hasta sus hermanos, Kiko y Francisco Rivera. La última en hacerlo ha sido Blanca Romero, su ex mujer, que ahora se encuentra participando en Bailando con las estrellas.

La modelo, que estaba nominada a la vez que Manu Tenorio, se enfrentaba a una coreografía decisiva. No obstante, antes de efectuarla y consciente del revuelo que hay alrededor del incidente del que fuera su marido, ha hecho unas declaraciones al respecto. “Bien, todo bien, menos mal que no fue un roble, que están protegidos; las palmeras también, pero no tanto”, ha deslizado en tono de humor.

Blanca Romero en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Seguidamente ha aclarado que no ha hablado con él tras lo ocurrido: «No he tenido el placer», ha contestado. La postura de su primogénita nada tiene que ver con la de la protagonista de estas líneas: «Mi hija sí —se ha puesto en contacto con él—, claro», ha confesado. A continuación, la bailarina en ciernes se ha desmarcado por completo de todas estas informaciones: «Yo no le pregunto porque no soy nada cotilla. No me importa, hasta luego», ha sentenciado para terminar admitiendo entre risas que le «mola más esta versión macarra de Caye».

Las polémicas de Blanca Romero

Blanca Romero siempre se ha caracterizado por su peculiar carácter y, de un tiempo a esta parte, por ser una mujer fuerte, de raza y que no se calla nada. Prueba de ello ha sido la última polémica que ha protagonizado en el formato de Telecinco en el que participa. Tras ser salvada la pasada semana frente a Sara Escudero, sus compañeros se quedaron atónitos, pues no esperaban esa decisión del jurado: «La sala parecía un velatorio cuando volví». Algo que la ha hecho sentirse la más odiada. Tanto es así que incluso ha abandonado el grupo Estrellas que todos ellos han creado para charlar fuera de los ensayos en una plataforma de mensajería instantánea: «Así doy más chisme», ha señalado.

«Ese odio que sentí me empoderó y me ha dado una fuerza maravillosa», ha dicho tras los acontecimientos vividos en la pasada emisión. «Ese miedo de mis compañeros y el querer sacarme rápido del programa creo que es porque temen que llegue a la final», ha apuntado desvelando sus sensaciones. «Odiadme más. No soy nada bienqueda y son muy pesados. No estoy para estar en cualquier grupo y punto. No quiero grupos», ha sentenciado sin miramientos.