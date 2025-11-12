Lucía Rivera, sobre la delicada situación de su padre Cayetano: "Todos somos humanos"
Cayetano Rivera no atraviesa su mejor momento y vuelve a estar en boca de todos tras estrellar su furgoneta
El torero siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su hija, Lucía, a la que adoptaba durante su matrimonio con Blanca Romero
Lucía Rivera ha dado un paso al frente y se ha pronunciado abiertamente respecto a la última polémica de su padre, Cayetano. El diestro ha vuelto a ser noticia después de que el pasado fin de semana perdiese el control de su furgoneta y la estrellase contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaira.
Rivera afronta una de las etapas más complicadas de su vida, empezando por su ruptura con la periodista Maria Cerqueira el pasado mes de mayo, y siguiendo con el violento altercado que protagonizó en un establecimiento de comida rápida este verano y su posterior detención. A esto se sumaría el hecho de que Cayetano iba en un estado de presunta embriaguez a la hora del siniestro, sobre las 20:00 horas de la tarde y su negativa a realizarse una prueba de alcoholemia.
Lucía Rivera atiende a los reporteros. (Foto: Gtres)
Un escándalo, tras otro, en apenas unos meses
Cabe destacar que el torero también huyó del escenario de los hechos, abandonando el vehículo. Mientras que, por otro lado, la versión que sostienen tanto él como su abogado es muy diferente. Según ha argumentado, «no se dio a la fuga, sino que se marchó a casa porque estaba aturdido, y dejó a sus vecinos para que diesen el correspondiente aviso a la policía».
Incluso pese a haberle informado de que podría suponer un delito para la seguridad vial, Rivera insistió en no someterse a la prueba. Una situación que complicaría el proceso judicial, aunque su abogado asegura que en aquel momento se encontraba aturdido y por eso no respondió a las peticiones de la policía. Desde el entorno cercano al diestro no esconden la preocupación que sienten, e incluso Fran Rivera, -su hermano mayor y con el que ha tenido ciertas diferencias-, se ha acercado hasta su casa a visitarle. Allí se encuentra recluido desde que ocurriese el accidente y, al cabo de unas horas, abandonaba la propiedad con gesto serio y sin dar declaraciones.
Estas imágenes muestran con claridad la magnitud del accidente protagonizado por Cayetano Rivera en Sevilla. (Foto: Look)
Lucía Rivera se pronuncia sobre la última polémica de su padre
La que sí se ha pronunciado ha sido la hija de Cayetano, Lucía Rivera, a la que adoptó durante su matrimonio con Blanca Romero. La modelo y su padre siempre han demostrado estar muy unidos, y queda claro que ella le guarda un cariño realmente especial. Precisamente por eso, la joven ha intentado dar la cara por él y gestionar la situación de la mejor manera posible.
Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)
«Yo nunca voy a decir nada, y me da pena que estéis aquí esperando, gastando vuestro tiempo, porque entiendo que es vuestro trabajo y lo respeto…», ha comenzado diciendo a los reporteros allí presentes. «Ya habló él, habló su abogado. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No voy a añadir ningún titular más, porque es cosa de él, son cosas que pertenecen a su libertad como persona», ha comentado al respecto.
«Tengo que decir que es una persona igual que todos, porque todos somos humanos», ha salido en defensa del torero. «Lo que pasa que esto resuena más, pero pasa todos los días y no es una noticia. Creo que deberíamos dar un poquito más de libertad a la gente a la hora de equivocarse, a la hora de ser persona. Es noticia porque es él, pero le puede pasar a cualquiera», ha concluido.