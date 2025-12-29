Pese a que nunca resulta fácil decir adiós, este 2025 nos ha tocado despedir a varios rostros muy destacados tanto fuera como dentro de nuestro país. Pérdidas tan demoledoras e inesperadas como la de Verónica Echegui, Michu, Encarnita Polo o Manuel de la Calva.

Encarnita Polo

La actriz y cantante Encarnita Polo fue una de las figuras más relevantes de nuestro país en los años sesenta y setenta, pero lamentablemente su voz se apagaba de manera trágica este pasado noviembre. La artista, quien triunfó sobre los escenarios gracias a su conocida canción Paco, Paco, Paco, fallecía a los 86 años tras ser atacada por un compañero de su residencia. El individuo en cuestión, -presuntamente afectado por una enfermedad mental-, escapaba de la zona de psiquiatría apenas dos días después de ser internado y terminaba con la vida de Polo estrangulándola.

Encarnita Polo. (Foto: Gtres)

Era la hija de la artista, Raquel Waitzman Polo, la encargada de comunicar la triste noticia. «Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño», informaba a los medios.

Verónica Echegui

Otra muerte que nos pillaba totalmente por sorpresa y conmocionaba a todo el país fue de la de Verónica Echegui con apenas 42 años. La actriz, que saltaba a la fama gracias a su aparición en películas como Yo soy La Juani, llevaba tiempo lidiando con una enfermedad que había procurado guardar en silencio. Así, fallecía el pasado 24 de agosto en un hospital de Madrid, donde estuvo rodeada por el cariño de sus seres queridos hasta el último momento.

Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Su última serie, Ciudad de sombras, está a punto de ver la luz en Netflix, y en ella comparte pantalla con otras figuras como Ana Wagener, Manolo Solo o Jordi Ballester.

Michu

La pérdida de Michu, ex pareja y madre de la hija de José Fernando Ortega con apenas 33 años, también nos dejaba sin palabras. La joven, quien sufría una enfermedad congénita de corazón, tuvo que ser intervenida en varias ocasiones y estaba a la espera de un trasplante. Lamentablemente, la noche del pasado 7 de julio la que fuese nuera de Ortega Cano fue encontrada sin vida en su domicilio, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Michu y José Fernando Ortega. (Foto: Gtres)

Tras su fallecimiento, el debate por el futuro de su hija, la pequeña Rocío, daba pie a una intensa guerra entre su familia y la de José Fernando. Sin embargo, parece que finalmente su última voluntad siempre fue que la niña se criase con la familia paterna.

Manuel de la Calva

El compositor y mítico integrante del Dúo Dinámico nos dejaba a los 88 años de edad tras ser diagnosticado con una fibrosis pulmonar. «Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo», informaba Ramón Arcusa, su compañero, quien se dejaba ver completamente devastado con la noticia tras haber compartido toda una vida juntos sobre los escenarios.

Manuel de la Calva. (Foto: Gtres)

En cuanto al ámbito internacional, también nos ha tocado despedir a figuras tan relevantes e inolvidables como Diane Keaton, Robert Redford, Giorgio Armani, Terence Stamp o Hulk Hogan.

Robe Iniesta

Justo antes de terminar el año, el mundo de la música se ha llevado un nuevo y durísimo golpe con la perdida de Robe Iniesta. El líder de Extremoduro nos ha dejado a los 63 años tras haber lidiado con diversos problemas de salud. Precisamente el año pasado, el cantante se veía obligado a alejarse de los escenarios debido a un tromboembolismo.

Roberto Iniesta, ‘Robe’ de Extremoduro. (Foto: Gtres)

«Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», anunciaron desde su agencia.