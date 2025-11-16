La residencia donde ha muerto Encarnita Polo emite un comunicado: "Estamos consternados"

La muerte de Encarnita Polo ha dejado sin aliento al mundo del espectáculo. La mítica cantante de Paco, Paco, Paco pasó sus últimos días en una residencia situada en Ávila. El centro se llama Decanos y, tal y como hemos explicado en LOOK, es un establecimiento competitivo que cuenta con un equipo de expertos a disposición de sus clientes. De esta forma, eran muchos los que estaban esperando su reacción tras los últimos acontecimientos.

La Policía ha abierto una investigación, pues la principal teoría que se baraja es que Encarnita podría haber muerto por la presunta agresión de uno de sus compañeros. Esta persona únicamente llevaba unos días en el centro, pero «se habría obsesionado» con la artista, según informan en Telecinco. Después de trascender tantos datos, Decanos de Ávila ha emitido un comunicado lamentando los hechos.

Encarnita Polo en un evento. (Foto: Gtres)

«Estamos consternados ante lo ocurrido y por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño de nuestro residente, familia personal del centro y compañeros, no vamos a pronunciarnos ante la situación. Nuestra prioridad es velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles», han declarado al respecto.

Los familiares y amigos de Encarnita Polo, como es normal, están muy afectados porque no se esperaban que algo así pudiera suceder. La hija de la cantante ha optado por no hacer declaraciones. Siempre se ha mantenido al margen de la crónica social y todo hace pensar que seguirá así. En su día, Encarnita le pidió que participase en algún evento, pero ella se negó y ha sido fiel a su hoja de ruta.

Así avanza la investigación judicial

A pesar de que sus últimos años estuvieron marcados por la tranquilidad mediática, Encarnita Polo ha sido una de las artistas más famosas de su generación. Tenía a sus espaldas un ejército de fans que le acompañaba a todos sus conciertos y que entendieron a la perfección su ingreso en la mencionada residencia. La familia optó por este centro porque Ávila era un lugar especial para la fallecida, de hecho, ha sido enterrada allí.

Mientras el entorno de Encarnita le ha dado un último adiós, la Policía continúa investigando y ya ha sacado muchas conclusiones. Lo primero de lo que hay que hablar es de un error que hubo al principio del proceso. Fuentes cercanas aseguraron que el presunto agresor tenía 80 años, pero no es así. Realmente tiene 66 y, según los datos que manejan las autoridades, llegó a la residencia Decanos tres días antes de la muerte de Encarnita.

El presunto responsable residía en el módulo de demencia, un área con mucho control donde los pacientes cuentan con el respaldo de un grupo de expertos muy amplio. La directora del centro garantiza que no había ninguna conexión entre Encarnita y su compañero. Este último estaba controlado y la Policía está revisando las cámaras de seguridad para ver cómo descubrió cuál era la habitación de Polo, cómo entró y qué pasó dentro.

Después del supuesto ataque, el paciente de 66 años ha sido trasladado a un hospital psiquiátrico bajo custodia policial, según la Subdelegación del Gobierno.