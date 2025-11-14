A primera hora de la noche de viernes se conocía la muerte la artista Encarnita Polo, icono de la copla y del pop español en los años 70 y 80. Moría a los 86 años. Poco después saltaba la sorpresa al trascender que la Policía investigaba como posible asesinato la muerte de la cantante, que se hizo famosa con su Paco, Paco, Paco.

Los agentes están trabajando con la hipótesis de que la cantante y actriz ha podido ser estrangulada por un compañero de la residencia de mayores de Ávila donde estaba internada.

Fuentes de la investigación han confirmado que se están indagando las circunstancias del fallecimiento, ya que los primeros indicios apuntan a que habría sido otro residente el autor de la muerte de Encarnita Polo, informa Ep.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional investigaba una muerte que se había producido en la residencia de mayores Decanos, de Ávila.

Su hija Raquel Waitzman Polo

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados, informa Efe.

«Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», ha señalado su hija «con un dolor inmenso» en un comunicado. «Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones», añade.

Su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder «vivir el duelo en silencio y en paz», y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos «quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño», y a quienes la acompañan «en este momento tan difícil».

Los orígenes de Encarnita Polo

Encarnita Polo nació en el barrio sevillano de Triana e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de Paco, Paco, Paco. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus singles más conocidos es Pepa Bandera.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical Scaramouc.

En televisión, Encarnita Polo también participó en el famoso programa de TVE Pasaporte a Dublín, donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.