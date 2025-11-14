Quién fue Encarnita Polo: sus éxitos, su marido, su hija y todo sobre su muerte

La artista Encarnita Polo murió el viernes 14 de noviembre en una residencia en Ávila. Encarnación Polo Oliva nació en Sevilla en 1939. Se casó en 1969 con el compositor argentino Adolfo Waitzman. Tuvieron una hija llamada Raquel, nacida en 1970. Se divorciaron alrededor de 1979. Más adelante, en su vida, sufrió un cáncer de mama. También ha estado implicada en una polémica financiera: perdió 70.000 € en una estafa, según relató y tuvo que empeñar algunas de sus pertenencias. En su vida pública también generó controversia por unas declaraciones consideradas homófobas, por las que pidió disculpas.

Quién fue Encarnita Polo

Su nombre real era Encarnación Polo Oliva. Nació en Sevilla el 22 de enero de 1939. Fue una cantante y actriz española muy conocida en las décadas de los 60 y 70. Se le considera una pionera del pop-flamenco: combinaba elementos de copla, flamenco y música pop.

Su carrera arrancó muy joven: con 10 años ganó un concurso de radio y después se trasladó a Barcelona para cantar en salas, fiestas y cines. En los años 60 también trabajó en Italia, donde colaboró con artistas como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti, e incluso participó en cine con Domenico Modugno en la película Scaramouche.

Los mayores éxitos de Encarnita Polo

Paco, Paco, Paco : su mayor éxito. Versión flamenco-pop de una copla, es la canción con la que más se identifica su legado.

: su mayor éxito. Versión flamenco-pop de una copla, es la canción con la que más se identifica su legado. Pepa Bandera : otro tema fundamental en su repertorio.

Otros temas destacados: La balada del amanecer, Un sueño roto, 1000 horas. En 2009 Paco, Paco, Paco tuvo un resurgimiento viral: un usuario la puso en un vídeo de YouTube con la canción de Beyoncé (Single Ladies), lo que devolvió visibilidad a la cantante.

Con cuántos años murió Encarnita Polo

Encarnita Polo murió el 14 de noviembre de 2025, según fuentes. Tenía 86 años al fallecer.

Su marido y su hija Raquel Waitzman Polo

Se casó con el compositor argentino Adolfo Waitzman el 22 de agosto de 1969. Tuvieron una hija llamada Raquel, nacida en 1970. La pareja se separó en 1979, después de aproximadamente 10 años de matrimonio. Su hija Raquel Waitzman Polo ha estado mencionada en los medios, por ejemplo, al comunicar el fallecimiento de Encarnita.

La muerte de Encarnita Polo

Encarnita Polo falleció en Ávila, donde vivía, el 14 de noviembre de 2025. Su muerte ocurrió en una residencia de mayores, según informan fuentes. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre las circunstancias de su muerte. Según algunas fuentes, podría haber sido agredida por otro residente de la residencia. Su hija, Raquel, solicitó respeto y privacidad para la familia en el momento del duelo.