Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, histórico guitarrista y teclista de The Cure, ha muerto este viernes a los 65 años. La propia banda británica de rock ha confirmado en un comunicado en su página web que Bamonte ha muerto en su casa «tras una breve enfermedad».

«Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, Teddy era una parte cálida y vital de la historia de The Cure», han destacado sus compañeros de la banda de rock. El grupo también ha señalado en su comunicado que Bamonte colaboró con la banda de 1984 a 1989. Fue en 1990 cuando se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure «tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado» en álbumes como The Wish, Wild Mood Swings y Bloodflowers, «éxitos acústicos y álbumes de The Cure». Además, como puntualiza la propia banda, Bamonte participó en «más de 400 conciertos a lo largo de 14 años».

Perry Archangelo Bamonte, nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, se unió a The Cure de forma permanente en 1990, hasta que fue expulsado junto a Roger O’Donnell en 2005. El propio Bamonte aseguró en una entrevista tras su salida de la banda que desconocía el motivo de su expulsión. El guitarrista regresó al grupo en 2022 para participar en 90 conciertos, «algunos de los mejores en la historia de la banda», tal y como ha expresado el grupo de rock en su comunicado.

El último concierto de Bamonte con The Cure durante esta gira fue el The Show of a Lost World, en Londres, el 1 de noviembre de 2024. «Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le echará muchísimo de menos», ha concluido el comunicado.