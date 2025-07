Muere la leyenda del rock Ozzy Osbourne a los 76 años a las dos semanas de despedirse de los escenarios

Ozzy Osbourne ha fallecido este martes a los 76 años. La leyenda de Black Sabbath, conocido por millones como el Príncipe de las Tinieblas, había estado luchando contra problemas de salud en los últimos años, lo que le obligó a retirarse de forma definitiva de los escenarios hace dos semanas.

El músico de The Changes padecía párkinson antes de su fallecimiento. Se sometió a un estricto programa de entrenamiento para poder encabezar un gran concierto en Birmingham llamado Back To The Beginning el 5 de julio. En los preparativos del concierto, Sharon, la esposa de Ozzy, declaró: «Ozzy está trabajando con su terapeuta todos los días. De hecho, le va muy bien. Lo más importante en la vida de Ozzy son sus fans, así que se esfuerza mucho para estar listo para ellos y para que este concierto sea la manera perfecta de terminar la historia».

El año pasado, Ozzy Osbourne no se encontraba lo suficientemente bien como para actuar en la inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock’N’Roll en Estados Unidos. En el espectáculo Back To The Beginning, Ozzy actuó en un trono negro, ya que no podía mantenerse en pie.

Ozzy, quien se ha sometido a múltiples cirugías de espalda y cuello, recurrió a un terapeuta de rehabilitación especializado en Los Ángeles para intentar ayudarlo a mantenerse de pie durante varios minutos en el escenario, caminar con mayor libertad y sentirse más equilibrado.

Osbourne fue pionero del heavy metal con Black Sabbath antes de alcanzar éxito en solitario. Era conocido por éxitos como Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train and Changes. El cantante también alcanzó fama con el reality show de MTV de los años 2000, The Osbournes, que seguía la vida algo caótica de la estrella de Birmingham en Los Ángeles con su esposa Sharon y dos de sus hijos, Kelly y Jack.

También era conocido por las famosas anécdotas durante su apogeo como estrella del rock. La más infame fue la de cómo le arrancó la cabeza de un mordisco a un murciélago en el escenario.

Padecía la enfermedad de Párkinson y había sufrido otros problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones por lesiones sufridas en una caída en 2019.

Tras verse obligado a cancelar los conciertos de su gira, realizó una aparición sorpresa en el escenario de Birmingham para clausurar los Juegos de la Commonwealth de 2022. El concierto en Villa Park fue anunciado a principios de este año por Sharon, quien dijo estar decidido a ofrecer a sus fans la «despedida perfecta».

Durante su carrera, Osbourne fue incluido en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido y en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos, dos veces con Black Sabbath y como solista. También tenía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, así como en Broad Street, Birmingham, un premio Ivor Novello y cinco premios Grammy de 12 nominaciones. Además, a lo largo de los años recibió otros galardones, como el premio Godlike Genius de NME y el premio Living Legend de Classic Rock.