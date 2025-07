Alineación de España contra Alemania en las semifinales de la Eurocopa Femenina 2025

España llega a las semifinales de la Eurocopa 2025 contra Alemania con María Méndez como novedad en la alineación, por la baja por sanción de Laia Aleixandri. El resto del once queda igual que contra Suiza, a expensas de saber si Athenea del Castillo entrará o no, tras sobresalir en cuartos, aunque no tiene pinta de que Montse Tomé cambie de opinión. De todas formas, el equipo que plantará la asturiana sobre el césped será de plenas garantías y prácticamente el mejor que puede poner en busca de esa final de Basilea.

Esto es una alineación en la que sólo habría un cambio respecto al once tipo y que estaría motivado por la ausencia del nuevo fichaje del Barcelona. Sin Laia Aleixandri como acompañante en el eje de la defensa de Irene Paredes, llega el turno de María Méndez, que ha disputado dos de los cuatro encuentros jugados hasta la fecha por nuestra selección.

El resto del equipo será el mismo que se ha plantado en la mayoría de encuentros. No habrá, ni mucho menos, rotaciones en busca de esa gran final del próximo domingo 27 de julio. Llega Tomé con todas a su disposición para el vibrante duelo en el que la Selección buscará hacer historia, ganando por primera vez a Alemania y quitándose la espinita de los Juegos Olímpicos.

Posible alineación de España ante Alemania

La alineación de España contra Alemania estará formada, en principio, por 10 de las que jugaron de inicio contra Suiza en cuartos de final. Pese al buen papel que cumplió Athenea y su excelente rendimiento en cada partido con la Selección, todo apunta a que se quedará sin premio en estas semifinales.

La portería estará ocupada por Cata Coll. Después de estrenarse contra Suiza, hacer dos grandes intervenciones y dejar su portería a cero, la guardameta continuará bajo los palos. No estuvo en la fase de grupos por esa amigdalitis, pero ha recuperado su lugar y volverá a ser de la partida.

Los laterales volverán a estar integrados por Ona Batlle y Olga Carmona. No hay dudas en este aspecto, a pesar de que la sevillana fue cambiada en la primera ventana contra las helvéticas, todavía con el 0-0 en el marcador. En el eje de la zaga estará la capitana de este equipo, Irene Paredes, junto con María Méndez, que apunta a ser la única novedad en el esquema.

En el centro del campo, ni siquiera la irrupción de Vicky López cuestiona el triángulo mágico. Patri Guijarro estará en el pivote. Es «la mejor del mundo» en su posición, bajo el criterio de Alexia Putellas, que ya es decir. Precisamente, la doble ganadora del Balón de Oro formará por delante, acompañada de la también galardonada en dos ocasiones con el máximo reconocimiento mundial, Aitana Bonmatí.

En ataque, sólo hay una duda, aunque todo apunta a que Tomé opte por apostar de nuevo por ella como revulsivo. Se trata de la autora del primer gol contra Suiza, una Athenea del Castillo que llega lanzada. Aunque parece complicado que irrumpa de inicio en un tridente formado por Mariona, Claudia Pina y Esther González.