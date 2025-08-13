‘Outlander’: ¿cuándo se estrena la temporada final de la serie?

Toda buena historia que se precie tiene que tener su final. Por ello, en Outlander no iba a ser menos. Hace más de 10 años, aterrizó en la pequeña pantalla una ficción de época y romance que estaba basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon. Una historia absolutamente cautivadora que llegó con un elenco de infarto. Pero poco podían imaginarse los altos cargos de la producción, el enorme éxito que cosecharían a nivel global. Y es que, Claire Beauchamp y Jamie Fraser han conquistado al público, desde el minuto uno, con su cautivadora historia. Un amor que va más allá de las líneas temporales.

Ahora, tras más de 10 años de ficción, se ha anunciado el próximo estreno de la temporada final. Outlander concluirá su trama con la temporada 8 y lo hará a principios del 2026 con sus entregas finales. Una serie de capítulos que prometen no decepcionar a nadie y que cerrarán con broche de oro la historia. Por ello, y con el objetivo de ir calentando motores, se ha presentado el primer teaser en la Comic-Con de San Diego. Un primer adelanto de lo que se podrá ver próximamente y donde han estado presentes el equipo creativo de la serie y parte del elenco. Un encuentro donde han compartido una serie de detalles.

Los asistentes a la Comic-Con tuvieron la oportunidad de ver a los productores ejecutivos Matthew B. Roberts y Maril Davis. Asimismo, también estuvieron junto a los actores Sam Heughan (que da vida a Jamie Fraser en la ficción), Sophie Skelton (que se presenta como Brianna MacKenzie) y Richard Rankin (que se pone bajo la piel de Roger MacKenzie).

De esta manera, y para sorpresa de los fans, el equipo de Outlander mostró el primer adelanto la temporada final. Un audiovisual, de dos minutos de duración, donde se ha realizado un breve repaso de todo lo vivido a lo largo de estas temporadas. Numerosos acontecimientos que desembocan en la temporada 8, plano en el que se encuentran los personajes actualmente.

Los años han pasado y los protagonistas, como no podía ser de otra manera, han envejecido con el tiempo. Así pues, entre los momentos que están por emitirse, se puede ver a Jamie Fraser leyendo un libro escrito por Frank Randall. Una escena clave, pues detalla el impacto de la Revolución Americana en Carolina del Norte.

«¿Qué dice?», pregunta Claire a su marido en la escena. «La guerra está llegando a la frontera. Y que James Fraser muere en ella», le responde él seriamente. Un detalle muy importante con el que la ficción ha apostado por mostrarse fiel a los libros de la autora.

Asimismo, se ha informado que la octava temporada de Outlander constará de 10 episodios y tomará como base la novela Go Tell the Bees That I Am Gone, noveno libro de la saga literaria. Además, y según Starz, también se incorporarán elementos del décimo y último libro.

«La idea para la última temporada no era intentar superar todo lo que ya habíamos hecho, sino simplemente hacer una muy buena temporada de Outlander, hacer que funcione la historia y darle tiempo a los personajes para que hagan lo que mejor hacen: amar, compartir tiempo juntos, enfrentarse a conflictos», dijo Matthew B. Roberts en el panel.

De momento, no hay fecha exacta para el estreno de la última temporada de Outlander. Pues, el único dato que se ha dado es que se lanzará a inicios del 2026. Pero, sea cuando sea, lo que está claro es que, ahora sí, se acerca el final definitivo de esta bonita historia.