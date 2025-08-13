Una de cal y otra de arena para el Atlético: Barrios vuelve al grupo pero Cardoso está al margen

El debut liguero contra el Espanyol otea en el horizonte de un Atlético que ha recibido dos noticias tan diferentes como importantes durante su entrenamiento de este miércoles. La cara es que Pablo Barrios se ha reincorporado al grupo y ha realizado la sesión junto a sus compañeros. Y la cruz la representa Cardoso, que ha realizado trabajo al margen y no saltó al terreno de juego después del golpe que sufrió en la sesión del pasado martes.

Barrios no se dejaba ver por los entrenamientos desde que sufrió una pequeña lesión muscular durante el encuentro de pretemporada contra el Oporto. No obstante, se trata de una molestia leve que, si todo sigue el curso normal, no le impediría estar en el estreno liguero contra el Espanyol. Tal vez no para disputar el partido al completo, pero sí para participar en él. Algo que se le complica a Cardoso.

El ex jugador del Betis recibió un golpe en el entrenamiento vespertino del pasado martes y no se ha ejercitado con el grupo. Realizó trabajo individual en el gimnasio, pero se espera que llegue a tiempo al mencionado estreno liguero en Cornellá. Queda por ver cuantos minutos tendrá frente al Espanyol, lo que está claro es que la dupla Barrios y Cardoso en el doble pivote tendrá que esperar.