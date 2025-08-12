Raspadori, un desatascador para el Atlético de Simeone

Un desatascador para el Atlético de Simeone. Giacomo «Jack» Raspadori llega a Madrid dispuesto a hacer justo lo que se espera de él: convertirse en el sustituto de Ángel Correa. El delantero italiano no presenta números estelares, pero hay que recordar que tampoco Vieri los tenía cuando aterrizó en el Vicente Calderón. «Ni en mis mejores sueños había podido imaginar vestir esta camiseta», ha dicho el internacional trasalpino en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club,

Es evidente que el impacto del fichaje de Raspadori no ha sido el mismo que el de Cardoso, Baena o Hancko, pero su palmarés es muy bueno, con dos Scudetti ganados con el Nápoles, y es un habitual en las listas de la selección. Ambidestro, buen lanzador de faltas, válido para jugar como delantero, segunda punta o incluso en las bandas, «Jack» está entusiasmado tras su primera visita al Metropolitano y asegura que «me siento orgulloso y con ganas de saltar al campo». No tendrá que esperar demasiado. Si no hay contraorden podrá debutar el domingo en Cornellà Prat ante el Espanyol en el primer partido de la temporada.

Giacomo Raspadori: highlights en 60 segundos 🇮🇹🔥 Así juega el nuevo fichaje del Atlético de Madrid 🇪🇸#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/gqSRMlaHdL — DAZN España (@DAZN_ES) August 11, 2025

Raspadori llega con un aval espectacular bajo el brazo: Giovanni Simeone, con el que ha compartido vestuario en Nápoles, le ha asegurado a su padre que no sólo es un buen futbolista, sino también un gran compañero. Desde luego tiene fama de eso, a pesar de haber tenido que lidiar durante gran parte de su carrera con la condición de suplente de lujo. Acredita 31 goles y 15 asistencias en 164 partidos en la Serie A. No son unos grandes números, pero estamos hablando de un jugador de tan sólo 25 años, con mucho recorrido por delante que ya ha sido 40 veces internacional con Italia, marcando nueve goles y, ojo al detalle, vistiendo la camiseta número 10, una cifra icónica en la squadra azzurra.

«Jack» tendrá que competir por un puesto con Julián, Griezmann y Sorloth, si es que el noruego finalmente se queda, porque en las bandas parece haber overbooking. De momento todo indica que le va a tocar esperar, pero él está preparado para demostrar sus cualidades en cuanto tenga la menor oportunidad. «Vengo muy motivado, con ganas de darle mucho al equipo y a la afición». Toda una declaración de intenciones que podrá cumplir a lo largo de las cinco próximas temporadas, ya que ha firmado contrato hasta junio de 2030.