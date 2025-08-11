Atlético: llega Raspadori, se marcha Carlos Martín

Más novedades en el Atlético, el gran animador del mercado de fichaje este verano: llega Raspadori, delantero italiano del Nápoles, y se marcha Carlos Martín, que ha elegido al Getafe de José Bordalás para continuar su progresión. Giacomo Raspadori, de 25 años, será el sustituto de Ángel Correa y es una apuesta personal del director de fútbol Carlos Bucero, que ha dado el visto bueno a una operación que supone un coste de 22 millones fijos más otros cuatro en variantes. Su fichaje será oficial en las próximas horas.

El delantero internacional italiano, que se mueve por detrás del «9», aunque también puede jugar en la banda izquierda, cierra el ataque rojiblanco a la espera de lo que pueda suceder con Sorloth en las últimas semanas de mercado. Raspadori no parte con la vitola de titular, pero en la dirección deportiva rojiblanca están muy ilusionados con sus características, a pesar de que los números -seis goles y dos asistencias la pasada temporada- no acaben de justificar el elevado coste de su fichaje.

Raspadori será el séptimo fichaje de la temporada sin contar a Lenglet y Musso, que ya estaban en el curso anterior. Hasta ahora el Atlético ha incorporado a Pubill, Hancko, Ruggeri, Almada, Cardoso y Álex Baena, y no parece que vaya a conformarse ya que hay varias operaciones de salida que pueden precipitar nuevas incorporaciones, ya que de momento, con la llegada del italiano, a Simeone le quedarán 22 jugadores en la plantilla.

Por otro lado está muy cerca también de concretarse el traspaso de Carlos Martín al Getafe en unas condiciones muy similares a las que se dieron con la venta de Riquelme al Betis: el 50% de los derechos del delantero madrileño seguirán siendo propiedad del Atlético, que además dispondrá de una opción de recompra durante las dos próximas temporadas. Carlos Martín tenía muchos equipos para elegir, comenzando por el Alavés, en el que jugó el pasado curso, pero el proyecto que le ha presentado Bordalás y, sobre todo, la posibilidad de seguir en Madrid -aunque también le quería el Rayo- han acabado decidiéndole a dar el paso.