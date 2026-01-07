El PP cree que el Gobierno colará ayudas a los inquiokupas en el decreto que revalorizará las pensiones

El Partido Popular en el Congreso advierte del gran coladero que supondrá el decreto ómnibus con el que el Gobierno pretende aprobar la revalorización de las pensiones. Una media social de amplio consenso a la que temen se incorporen ayudas que beneficien a los inquiokupas y que, de ir por separado, no contaría con aval para su aprobación. Los populares critican la artimaña de los de Sánchez para forzar su «no» a la subida de las pensiones.

El equipo de Feijóo en la Cámara Baja se prepara durante todo el mes de enero para el regreso de la actividad política y el día a día parlamentario. El calendario fija como primer Pleno tras el parón por Navidad la segunda semana del próximo febrero, justo después de celebrarse los comicios autonómicos en Aragón.

Tras casi dos meses en los que el Gobierno ha venido evitando el control de los distintos grupos en el Congreso, recelan ahora en el seno del PP que el presidente Pedro Sánchez pueda utilizar los grandes decretos sociales pendientes para introducir medidas que, durante todo el 2025 y por falta de apoyos de sus socios, no pudo sacar adelante.

Fuentes del Grupo Popular apuntan a OKDIARIO que el Ejecutivo estaría preparando un texto «ómnibus» en el que, junto a la actualización de las pensiones conforme al IPC, se incorporen disposiciones relacionadas con la vivienda y con la protección de los inquilinos en situación de impago, es decir, los inquiokupas.

Una «maniobra calculada» de Sánchez, acusan los populares, para evitar una nueva derrota parlamentaria en el Congreso y que, además, le permita vincular la subida de las cotizaciones sociales con la aprobación de nuevas medidas económicas y un marco legal de protección para los inquilinos que no pagan el alquiler. Cuestiones, no obstante, que para el PP serán especialmente dañinas para los propietarios y el mercado del alquiler.

Un decreto «trampa»

El equipo que lidera Ester Muñoz en el Congreso insiste en que el decreto no se trata de otra más que una nueva «herramienta trampa» del Gobierno para mezclar de manera deliberada asuntos considerados «sensibles» y, con ello, forzar el apoyo de sus socios y dificultar sumar un rechazo más a sus iniciativas parlamentarias.

Un «chantaje parlamentario», inciden los populares, que si bien tiene como fin forzar el «no» del Grupo Popular a la revalorización de las pensiones en caso de vincular la subida a estas cuestiones sociales, permitiría a los de Sánchez trasladar el relato de que el principal partido de la oposición está en contra de los pensionistas y la mejora de la vida de los españoles.

«Nadie va a votar en contra de la subida de las pensiones y el Gobierno lo sabe», apuntan las mismas fuentes del PP que acusan a Moncloa de querer «legislar a espaldas del debate parlamentario». Para los de Feijóo, la estrategia del Ejecutivo pasará por «aprovechar» el decreto de la subida de las pensiones para «colar medidas» que, debido a su debilidad en el Congreso, «no pasarían un debate por separado».

PP y Junts dijeron «no»

El Congreso de los Diputados, con los votos del PP, Vox y Junts, tumbó el decreto ómnibus que el Gobierno presentó hace ahora un año, en enero de 2025. Mismo con el que los de Sánchez pretendían renovar gran parte del escudo social, como la subida de las pensiones, el denominado «bono social eléctrico», la prórroga para las ayudas al transporte público, la ampliación del salario mínimo interprofesional o la cesión de un palacete al PNV en París, entre otras medidas.

La necesidad de los de Sánchez de tener atados los apoyos de Junts en la Cámara Baja llevó finalmente a aprobar el decreto. Ello, a cambio de ceder el líder socialista del Gobierno a tramitar una iniciativa del grupo independentista que le instaba a someterse a una cuestión de confianza. Petición, también, a la que se sumaron algunas medidas económicas y tributarias como la modificación del impuesto a la banca o ayudas a la industria electrointensiva.

El PP, por su parte, también sumó sus apoyos al decreto del Gobierno en una segunda vuelta. Eso, a pesar de que seguían censurando varios puntos del anterior presentado, como la cesión del edificio parisino al PNV, la prohibición de los desahucios o la inclusión de la rebaja del IVA de la luz que reclamaban los de Feijóo.