Las conexiones de Delcy con la trama PSOE: negocios, reuniones en Caracas y asilo a chavistas

Delcy Rodríguez, la actual presidenta de la república bolivariana de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, es la gran aliada internacional del PSOE. Rodríguez tiene contactos de alto nivel con mandatarios socialistas hasta el punto de llegar al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se refiere como «mi príncipe».

José Luis Ábalos también mantuvo lazos con el chavismo durante su etapa como ministro y secretario de Organización del PSOE. Ábalos llegó a atender a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy, en una visita a Madrid en otoño de 2019. Tal y como aseguró a este periódico, estuvieron juntos en una terraza charlando.

Unos meses más tarde, el 8 de febrero de 2020, José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro en el Palacio Miraflores de Caracas. Zapatero tiene una relación de amistad muy estrecha con Delcy Rodríguez, con la que mantiene contacto telefónico.

Víctor de Aldama también tenía relación con Delcy Rodríguez y llegó a visitarla en Caracas. Los dos tenían contacto a través de aplicaciones de mensajería cifrada y Aldama llegaba a excusarse con ella por el acercamiento del líder de la oposición Juan Guaidó a los líderes políticos españoles.

Delcy Rodríguez en Madrid

Tan sólo 12 días más tarde de la visita de Zapatero a Caracas, Delcy Rodríguez viajó en un vuelo privado hasta Madrid. Lo hizo tras enviarle Víctor de Aldama una carta de invitación al país firmada por el propio Ábalos. Aldama preparó una agenda para que conociese a varios ministros y alquiló una casa de lujo para ella en Madrid.

Ábalos había informado un mes antes de la visita de Delcy a Pedro Sánchez mediante el siguiente mensaje: «La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda. El presidente del Gobierno autorizó la visita contestando: «Bien».

Pero la noche de su visita, el 20 de febrero de 2020, todo cambió y Pedro Sánchez llamó a Ábalos para evitar que Delcy Rodríguez pisase suelo español ante la posibilidad de que hubiera una crisis diplomática internacional porque Rodríguez tenía sanciones de la Unión Europea vigentes. Ábalos se personó en el aeropuerto con su entonces asesor Koldo García y Víctor de Aldama, que tenía en ese momento la interlocución con Delcy.

Delcy Rodríguez exigió ir a un hotel en Madrid, tal y como había hecho en una visita discreta Roma, sin embargo, Ábalos se lo impidió. Ella se enfadó mucho. Fue el propio Koldo García el que la acompañó a la puerta de embarque del vuelo de vuelta de Qatar Airways.

Koldo la visitó en Caracas

Tras el incidente de la noche del Delcygate, los líderes socialistas mantuvieron el contacto con ella. Tanto es así que Koldo García también empezó a hablar con ella a través de aplicaciones de mensajería cifradas.

Koldo se citó con ella en su despacho de Caracas en otoño de 2021, tal y como refleja la foto publicada en exclusiva por OKDIARIO. En este encuentro hablaron sobre quiénes iban a ser sus interlocutores con el PSOE. Aldama dejaba de serlo en favor de Zapatero, que ha mantenido hasta ahora los lazos con el chavismo.

Los socialistas han tratado de influir en el cobro de deudas de empresas españolas con el régimen venezolano. Algunas de estas compañías son la empresa energética Duro Felguera o la aerolínea Air Europa. También se han tratado con Delcy Rodríguez temas relacionados con la explotación de petróleo.

Chavistas en España

Los socialistas también han favorecido el asilo en España de personas vinculadas al régimen de Maduro como el antiguo director de la Agencia Venezolana de Inteligencia Miguel Rodríguez Torres o la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz. Los dos fueron denunciados por torturas.

El PSOE también permitió la entrada en España del ex jefe de la inteligencia chavista Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como el Pollo Carvajal. El Pollo fue protegido en España del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta el punto de que sus agentes fueron a recogerle al aeropuerto de Madrid con un coche sin logotipar.

Un juez de la Audiencia Nacional le ofreció ser testigo protegido a cambio de información y El Pollo llegó a entregar un pendrive con datos. También entregó un manuscrito a la Audiencia Nacional antes de ser extraditado a EEUU.

En esas notas explicaba que Piedad Córdoba señaló a Zapatero como beneficiario de una mina en el lomito del arco minero venezolano. «Constituye una prueba de como Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los Derechos Humanos en perjuicio del pueblo venezolano», explicó su nota.