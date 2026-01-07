Marc Márquez y la frase sobre su sentimiento español que escuece a los independentistas

Marc Márquez expresó su sentimiento por España en una entrevista reciente. El campeón de MotoGP aclaró por qué luce la bandera de nuestro país tras casi cada victoria que consigue en la máxima categoría de motociclismo, por mucho que pese al amplio sector independentista de Cataluña. El de Cervera no oculta su pasión por la cultura y la tradición española ni tampoco por los colores de su símbolo.

«Estamos en libertad de expresión, ¿no? Soy catalán, me encanta Cataluña, pero soy español, me encanta España, el Sur… No son incompatibles. Saco la bandera que siento en el momento», proclamó Márquez. También habló del motivo por el que dejó de vivir en Andorra: «He pagado impuestos en España toda mi vida. Tuve casa en Andorra y probé. Cervera queda a una hora y hemos ido muchas veces, iba a pasar el fin de semana con mis padres».

Cuando empecé en el Mundial, me quedé, pero con 22, me dije: ‘Me voy a comprar una casa como segunda residencia’. Dos meses seguidos duré. Dije: ‘No, yo España y ya está’. No lo hago para transmitir ningún mensaje. Éste lo hago como lo siento, porque es así. También soy consciente de los impuestos, de dónde van y dónde, no».

Márquez, España y su dinero

En esta entrevista con El Objetivo contó cómo gestiona el dinero: «Intento, cuando hago planes con los amigos, yo pondré la villa de vacaciones, pero ellos, sin hablarlo, van a pagar la compra. Con mi chica, lo mismo. No hace falta hablarlo. Yo si uno no saca para pagarlo… no es que no tenga, pero no hace falta hablarlo. Pienso siempre que por mucho dinero que tengas, el tiempo no lo voy a comprar. Pienso: ‘No me lo voy a gastar’. Evidentemente, todo el mundo tiene un precio, pero me gusta disfrutar el tiempo que tengo».