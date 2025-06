Sorloth, sentenciado: el Atlético busca un nuevo delantero centro

Alexander Sorloth está sentenciado: el Atlético busca un nuevo delantero centro y los mecanismos llevan activados desde hace ya bastante tiempo. Tal y como ha informado en numerosas ocasiones OKDIARIO, el sueco Viktor Gyokeres es el gran sueño de Simeone, que busca un 9 con unas características similares a las que tenían Diego Costa o Falcao, unas condiciones de las que carece el delantero noruego, que es un rematador puro y duro, y cuyo rendimiento en el reciente Mundial de clubes, por el que ha pasado con más pena que gloria, no le ha beneficiado precisamente.

Para Simeone éste es un movimiento estratégico de mercado. Quiere repetir con Julián y Gyokeres una pareja similar a la que formaron en su día Diego Costa y Falcao y le ha pedido a la directiva que haga un esfuerzo. El problema es que el Sporting de Lisboa se ha plantado en un mínimo de 80 millones de euros por su delantero centro, que además se ha declarado en rebeldía y ha manifestado su intención de no volver a vestir la camiseta portuguesa.

Por supuesto el Atlético no está solo en la competencia por Gyokeres. En los últimos días puja fuerte por él la Juventus, que ya no confía en Vlahovic, y el Arsenal sigue sin dar el paso definitivo porque duda entre el sueco y el esloveno Sesko. De momento no parece que haya más candidatos porque el Man’U ya se ha gastado mucho dinero en Cunha y no tiene pinta además que Gyokeres quiera irse a un equipo que no jugará en Europa la próxima temporada.

Carlos Bucero está calculando al detalle los movimientos a seguir en la que sería la operación más costosa del verano, y que por supuesto debe complementarse con la salida de Sorloth, cuya buena temporada en la Liga le sitúa con un buen valor de mercado. El Atlético espera obtener por él en torno a 40 millones de euros, dinero que iría íntegramente destinado a fichar a su sustituto, ya sea Gyokeres u otro, porque hay más nombres sobre la mesa de trabajo del director general de fútbol del club.