La AEMET lo confirma: temperaturas de -14 ºC en estas zonas y manda un aviso especial

La AEMET confirma temperaturas de hasta -14 ºC en estas zonas y ha emitido un aviso especial ante un episodio que pocos esperaban. La vuelta a la rutina quedará marcada por un giro del tiempo, con bajas temperaturas de récord y un frío que puede sentirse con fuerza en los próximos días.

Los expertos advierten de cambios destacados que conviene seguir de cerca, en un mes de enero que llega con un panorama muy diferente al habitual. El desplome térmico obliga a prestar atención a cada detalle de la evolución meteorológica y a mantener la prudencia.

La novedad más relevante es el riesgo asociado al hielo y a las heladas, que pueden causar estragos en estas zonas de España. Por eso, el aviso cobra especial importancia y exige tomar precauciones para evitar incidentes en carreteras y en el día a día.

La AEMET confirma la ola de frío

Estamos viviendo una terrible ola de frío que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. El cambio de tendencia que tenemos por delante puede llegar a ser lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

La AEMET puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista. Con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Es hora de conocer qué puede pasar en estos próximos días.

La vuelta a la rutina y esta semana de enero tendrá como especial protagonista un termómetro que nos sumergirá en lo peor de estos días. Tocará que empecemos a visualizar determinados cambios que pueden llegar a ser claves en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Un frío al que no estamos acostumbrados puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede ser especialmente complicado.

Aviso especial con temperaturas de -14ºC

Las temperaturas extremas no son propias de nuestro país, estamos acostumbrados a que lleguen cifras de récord, pero no con estas características que quizás hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en un problema.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Situación marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea. Dejará precipitaciones en general débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1000-1200m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular. Se prevé acumulados significativos en el Pirineo también posibles en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas en aumento en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. Heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos. Rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio del norte en las islas. Se prevé moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo. Alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias».