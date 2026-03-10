Muere Alfredo Bryce Echenique, autor de ‘Un mundo para Julius’, a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha muerto a los 87 años este martes. Bryce Echenique fue una de las figuras más destacadas de las letras latinoamericanas de las últimas décadas y uno de los grandes referentes de la llamada generación posterior al boom de la narrativa del continente. Su primera novela, Un mundo para Julius, publicada en 1970, fue también su obra más influyente. La novela fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y recibió en 1974 el premio a la Mejor Novela Extranjera en Francia, consolidando a Bryce Echenique como una de las voces más originales de su generación. Su trabajo El huerto de mi amada fue galardonado con el Premio Planeta en 2002 en Barcelona, ciudad donde había vivido.

En Un mundo para Julius retrató las apariencias y contradicciones de la alta burguesía limeña a través de la mirada de un niño huérfano que vive en una mansión rodeado de privilegios, pero también de silencios y desigualdades. Con este libro logró un enorme reconocimiento internacional y marcó un hito en la narrativa latinoamericana.

Con su estilo irónico, melancólico y profundamente humano, Bryce Echenique se convirtió en el escritor que retrató a los ricos desde dentro, algo prácticamente inédito en la literatura latinoamericana de los años setenta. Su obra ofreció una mirada crítica y a la vez íntima de una élite social acostumbrada a vivir de espaldas a la realidad del país.

«Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (…) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país», ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.