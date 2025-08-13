Koke-Griezmann: todos los récords que batirán la próxima temporada

La temporada que va a comenzar para el Atlético este domingo en Cornellà Prat ante el Espanyol va a ser histórica para sus dos jugadores más veteranos, el capitán Koke y el francés Griezmann. Ambos tienen a mano un puñado de récords increíbles que les van a dejar durante mucho tiempo no sólo en lo más alto del Olimpo rojiblanco sino incluso, en el caso de Antoine, como una verdadera leyenda de la Liga española. Además, puede que el principito no tenga que esperar demasiado para lograr su primer hito. De hecho, puede conseguirlo este mismo fin de semana.

Máximo goleador histórico del Atlético, con 298 goles, Griezmann está a sólo dos de un récord sin precedentes en el club rojiblanco, convertirse en el primero de sus futbolistas en alcanzar los tres centenares de dianas en partidos oficiales. Tras la lograda en el Mundial de clubes ante el Botafogo le quedan tan sólo dos, por lo que es evidente que tarde o temprano lo va a conseguir. Además, llega al arranque del Campeonato en racha, como demostró el pasado fin de semana en Inglaterra ante el Newcastle.

Octavo jugador con más partidos en la historia del Atlético, 445, Antoine va a dejar atrás este año a Aguilera (456), Correa (469), Collar (470) y Tomás (483). Pot delante ya sólo tendrá a dos de sus compañeros, Koke (684) y Oblak (495), además de al mítico Adelardo (553). De hecho, podría llegar al medio millar de encuentros esta misma temporada, aunque necesitaría no sólo jugarlo todo, sino que además el equipo avance mucho tanto en Champions como en la Copa del Rey.

Los méritos de Antoine, además, trascienden al propio Atlético. Con 530 partidos disputados, añadiendo los jugados con Barcelona y Real Sociedad, es el octavo jugador con más entorchados en la historia de la Liga. Si interviniera en las 38 jornadas llegaría a 568, por lo que finalizaría la temporada en cuarta posición global, superado sólo por Zubizarreta (622), Joaquín (622) y Raúl García (609).

Jorge Resurrección, Koke, que ha permanecido siempre fiel al Atlético, aparece en esta clasificación en la decimoséptima posición, con 485 partidos. Llegará a los 500 esta temporada en condiciones normales y se asomará al top ten, que cierra Manolo Sanchís con 523. Podría igualar al que fuera defensa internacional del Real Madrid, pero necesita intervenir en las 38 jornadas, algo casi imposible.

Lo que sí tiene en cambio a su alcance, incluso antes de que acabe 2025, es el hito de convertirse en el primer jugador en la historia del Atlético de Madrid en disputar 700 partidos oficiales. De hecho, ya fue el primero en llegar a 600, ya que Adelardo se quedó en 553. Al centrocampista vallecano le faltan 16 encuentros, una cifra relativamente fácil de conseguir ya que le valen todas las competiciones oficiales.

Griezmann y Koke entrarán en la leyenda, pero no serán los único. Ahí aparece también Jan Oblak, a sólo cinco partidos oficiales de los 500. El portero esloveno busca su séptimo Trofeo Zamora en una temporada en la que amenazará seriamente la segunda posición global en el ranking de Adelardo, aunque para superar en este curso al pacense necesitaría jugar 58 encuentros.