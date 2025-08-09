Julián y Griezmann despiertan al Atlético antes de empezar la Liga

El Atlético de Madrid ha logrado cerrar la pretemporada con al menos una victoria antes del comienzo de Liga. Después de perder ante el Oporto en Portugal y empatar con el Rayo Vallecano a puerta cerrada, el conjunto de Diego Pablo Simeone venció al Newcastle (0-2) en Inglaterra. Un resultado que coge impulso gracias a las actuaciones de Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la segunda parte, que supone un alivio de cara al debut frente al Espanyol.

La primera parte fue de más a menos para el conjunto colchonero, que veía cómo la fluidez del juego estaba pasando por el recién llegado Thiago Almada. El Cholo apostó por una presión alta para que los ingleses no saliesen cómodos desde primera línea y eso otorgó que el Atlético. Por la banda derecha, con Marcos Llorente, Conor Gallagher y Giuliano Simeone, concretó las aceleraciones y las ocasiones más visibles entonces. Nada del otro mundo. A Giuliano le faltó tino. En un pase primero y en un remate después, cuando se quedó angulado frente a Pope sin compañeros ni rivales a su alrededor. Su derechazo fue defectuoso.

Con el paso de los minutos, el Newcastle fue saliendo y buscando las espaldas del Atlético, que recibió demasiados centros laterales, permitió excesivos remates en el área, se descubrió vulnerable, expuesto a la efectividad del media punta local. Dudas de Ruggeri, Hancko, Le Normand… Pero también de Cardoso, menos preciso en todos los sentidos, más exigido, sin el control que necesitaba el partido. Incluso hubo un gran susto con un cabezazo de Joelinton que, por suerte, fue a las manos del esloveno.

El rescate al Atlético llegó a tiempo

Cuando parecía que el partido iba a estar más nivelado, llegó la calidad Julián Álvarez para romper el partido. A los cinco minutos de salir de los vestuarios, el argentino formó un gran contragolpe. Un córner a favor del Newcastle derivó en el 0-1. Un rechace, oportuno Gallagher, clarividente Almada para lanzar a la carrera al argentino, el equipo rojiblanco activó una respuesta definitiva finalizada por el argentino a pase de Álex Baena. Su primera asistencia para un nuevo gol de ‘La Araña’.

Con la ventaja en el marcador, Simeone decidió cambiar todo el equipo a la hora de juego para dar entrada a varios jóvenes y otros más veteranos como Antoine Griezmann, quien no tardó en revivir la magia que tenía hace unos años. Después de un gran saque en largo de Musso a Sorloth, el noruego aguantó lo suficiente para que el francés definiera a la perfección con el exterior para batir la portería del Newcastle.

Ya, con 0-2 en el resultado, se vio un Atlético mucho más suelto, donde se notaba que se había quitado la presión que había concentrado desde el Mundial de Clubes. Simeone y los suyos cogen oxígeno y conclusiones positivas de cara a lo que está por venir. Los fichajes empiezan a acostumbrarse a lo que quiere jugar el entrenador argentino, pero las pruebas se han terminado.

Ficha técnica

0 – Newcastle: Pope; Trippier (Shahar, m. 87), Lascelles, Botman (Álex Murphy, m. 46), Livramento; Ashby (Alfie Harrison, m. 61), Tonali; Elanga, Joelinton, Barnes; Gordon (Neave, m. 84).

2 – Atlético de Madrid: Oblak (Musso, m. 60); Llorente (Molina, m. 60), Le Normand (Pubill, m. 60), Hancko (Lenglet, m. 60), Ruggeri (Galán, m. 60); Giuliano (Carlos Martín, m. 60), Gallagher (Koke, m. 60), Cardoso (Taufik, m. 60), Almada (Jano Monserrate, m. 60); Baena (Griezmann, m. 60), Julián Alvarez (Sorloth, m. 60).

Goles: 0-1, m. 50: Julián Alvarez. 0-2, m. 63: Griezmann.

Árbitro: Jarred Gillett (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Hancko (m. 33) y Taufik (m. 78).

Incidencias: partido amistoso, correspondiente a la Copa Sela, disputado en St. James’ Park ante unos 52.000 espectadores.