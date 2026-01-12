Sánchez no invita a Ayuso al arranque de la ‘Operación Campamento’: «Es puro sectarismo», dice el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vetado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, en el arranque de la denominada Operación Campamento, para la construcción de 10.700 viviendas en la región madrileña. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la no invitación es un acto de «puro sectarismo» porque hay «cosas que no quiere escuchar».

Las referencias de García Martín se refieren a que, como ha desglosado, «Madrid es la región que construye el 50% de la vivienda protegida de España. Además, el también consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se ha preguntado, en un mensaje emitido a través de las redes sociales, «dónde están las 184.000 viviendas que prometió» el Gobierno de Sánchez, algo que ha calificado como «lo más importante» de este asunto.

En una intervención ante los medios, este lunes, el portavoz del Gobierno de Ayuso ha denunciado el veto y asegurado que «son malas noticias para los pequeños ahorradores que tienen sus viviendas en alquiler». García Martín ha afirmado que estas personas «lo que quieren escuchar son dos cosas muy sencillas».

«Lo primero, que se deroga la ley de vivienda, una ley nefasta e intervencionista, que es la principal culpable de que se esté contrayendo la oferta de vivienda en alquiler y por tanto se estén encareciendo los pisos, las viviendas tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra. Y lo segundo que quieren escuchar es que van a tener garantías, que va a haber seguridad jurídica, que no se va a proteger al okupa, que se va a proteger a aquel pequeño ahorrador que quiere poner su vivienda en alquiler y que no lo puede hacer por miedo a que se lo okupen», ha expuesto.

Sobre el anuncio de Sánchez, ha opinado que se trata de «malas noticias» debido a que estos pequeños inversores «quieren escuchar de su Gobierno que les va a dar certezas y que les va a dar seguridad jurídica. Y sobre todo, la gran pregunta que nos hacemos todos los españoles es, después de siete años de Gobierno, de desgobierno de Pedro Sánchez, ¿dónde están las 183.000 viviendas que prometió?»

«Toda la vivienda pública se construye, la hacen las administraciones autonómicas y locales, y en particular la Comunidad de Madrid, donde se construye el 50% de toda la vivienda protegida de España», ha completado García Martín.