¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos de los próximos días

Pasapalabra sigue buscando a su ganador del histórico bote de más de dos millones y medio de euros que se le resiste desde hace meses a Manu Pascual y a Rosa Rodríguez, pese a que han estado a punto de llevárselo en varias ocasiones. Coincidiendo con el cambio de invitados, en el que cuatro nuevos famosos estarán en el plató para ayudar a los concursantes desde el 12 y hasta el 14 de enero, llega un nuevo enemigo en la franja de las 20 h en Televisión. Telecinco arranca una nueva etapa de Allá tú, esta vez con Juanra Bonet como presentador, en un cambio de cadena inesperado, saltando desde Antena 3 a Telecinco.

Jaime Astrain

El exfutbolista colgó las botas después de una carrera intensa en equipos de 2ª división y 2ª B para centrarse en el mundo de la moda. Con solo 27 años decidió cambiar por completo de vida y mudarse a Asia, lo que le sirvió para triunfar en su nuevo oficio.

Desde hace años se ha convertido en colaborador habitual de El Chiringuito, aunque su salto a la fama lo ha dado desde que salió a la luz su relación la presentadora Lidia Torrent, mítica camarera de First Dates, con la que fue padre. Tras ser protagonista de la prensa del corazón por una crisis de la pareja, ambos han confirmado que han conseguido superarla.

María Jesús y su acordeón

Fue la creadora de la conocidísima canción de El baile de los pajaritos. Con el paso del tiempo y tras el éxito cosechado, acabo convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Benidorm.

En 2024 sufrió un aparatoso accidente de tráfico que le obligó a alegarse de los escenarios por un tiempo. Por fortuna, poco a poco se ha ido recuperando de ese duro golpe. Así pues, continúa haciendo frente a sus compromisos profesionales tanto en los escenarios como en la pequeña pantalla, como es su participación en Pasapalabra como invitada.

Adriana Abenia es una clásica de ‘Pasapalabra’

Modelo, presentadora y reportera de televisión, Adriana Abenia es conocida por su paso por Sálvame, una etapa que ahora recuerda con cierta amargura en su libro La vida ahora: No necesitas ser perfecta, sino ser tú misma. Pese a todo, aquel fue el espacio que le abrió las puertas para seguir colaborando en programas y comenzar una gran carrera como influencer que continúa.

Nunca ha abandonado la televisión, estando presente en varios programas de Aragón TV, Telemadrid y La 2, recientemente. Además, no ha dejado nunca de lado su faceta de presentadora de eventos y modelo de publicidad.

Álex Clavero vuelve tras mucho tiempo a ‘Pasapalabra’

El humorista es una de las voces más conocidas de la emisora de radio Rock FM, donde cada mañana se convierte en El Francotirarock. Además, cada sábado noche presente El Garito, otro espacio con el que ha logrado reunir a más de 100.00 oyentes cada semana.

En verano de 2025 protagonizó junto a su amigo J.J. Vaquero uno de los fiascos más grandes de la televisión al ver como su programa La Garita desaparecía de la parrilla tras apenas dos días de emisión. Su misión era la de suplir las vacaciones de La Revuelta, pero terminaron apartados en La 2.