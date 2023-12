Adriana Abenia se convirtió en una de las mujeres de moda en televisión desde que debutó como reportera de Sálvame. Su naturalidad y su humor la convirtieron en una de las más queridas por el público, lo que le hizo protagonizar otros programas, portadas de revistas y numerosos proyectos. Pero de la noche a la mañana se esfumó y dejó el programa, una decisión que sorprendió a muchos y que ahora ya tiene una respuesta.

La aragonesa acaba de publicar un libro La vida ahora, en el que cuenta su historia, desde que cambió el mundo de la moda hasta que dio el salto a la televisión y su posterior salida de ella. La promoción del mismo le ha llevado a regresar a la que en el pasado fue su casa, donde ha tenido reencuentros muy especiales, como con su ex compañero Omar Suárez.

Su fama llegó de forma repentina, algo que le costó gestionar y que hizo que en apenas dos meses pasase de ser una desconocida a ser la mujer más buscada en nuestro país. Eso le llegó a afectar y provocó problemas que no esperaba.

Ha sido en una entrevista en el programa Fiesta donde ha hablado claro de sus problemas de lo que provocó su salida repentina. «Fue un cúmulo de cosas, fue una falta de gestión de la fama, no lo gestioné bien. Fue todo a un ritmo vertiginoso. Acaba de empezar en televisión cuando mi nombre estaba en todos los sitios, había dejado a mi ciudad, novio y amigos en Zaragoza y de alguna manera sentía que tenía que buscar la excelencia y ser la mejor porque si no lo hacía yo lo haría otra», respondía tras ser preguntada por Emma García.

El momento que lo cambió todo llegó después de mucho tiempo de gran exigencia de trabajo, muchos viajes y poco descanso, lo que le terminó pasando factura: «Me exigí en exceso, fui muy dura conmigo misma de tal manera que dejé de lado la salud y otras cosas importantes. Y un día, pasó algo que fue la gota que colmó el vaso».

Adriana sufrió un gran susto durante un directo, por lo que tuvo que acudir a de forma inmediata al médico: «Tuve un incidente cubriendo un acto en Miranda de Ebro con la Casa Real, que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete».

Tal y como cuenta en su libro, fue en octubre de 2010 cuando ocurrió aquello y las pruebas no le dieron buenas noticias. «Me hice una resonancia cerebral que me dio un diagnostico terrible para una persona joven. Tenía que haber parado, pero continué. Me afectó al habla de manera transitoria», desveló.

Durante varios angustiosos minutos sus pensamientos no coincidían con lo que decía su boca, algo que preocupó de forma inmediata. «Me dijeron que era estrés e incluso pensaron que me había drogado. Se vio clarísimamente qué había ocurrido y tuve que replantearme mi vida. Parar para tomar decisiones, pero no paré lo suficiente».

Pese a todo decidió continuar con un ritmo frenético de trabajo, pero llegó un momento en el que la situación fue insostenible y tuvo que abandonar Sálvame y Telecinco. Para recuperarse decidió volver junto a su familia a Zaragoza, fue entonces cuando decidió aceptar otro tipo de proyectos cambiando por completo de vida profesional.

¿Qué hace ahora Adriana Abenia?

La aragonesa ya no es una de las caras más habituales en la televisión, aunque los espectadores la pueden ver en Aragón TV de forma habitual, como invitada de programas como Pasapalabra o colaborando de forma puntual en otros espacios. Además, está centrada en su faceta como influencer y modelo, aunque ahora con un ritmo de vida compatible con su familia y sin dejar de lado su salud.