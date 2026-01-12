¿Por qué no se emite hoy una nueva entrega de ‘Agárrate al sillón’ en Telecinco?

Agárrate al sillón es la penúltima apuesta de Telecinco para llenar la franja de entre las 20 h y 21 h, que está maldita para la cadena desde que Pasapalabra se estrenó en Antena 3 en mayo de 2025. Por ella han pasado Sálvame banana y Ya son las ocho o Reacción en cadena (que sí consiguieron buenos datos en algunos momentos), mientras que 25 palabras, El precio justo y Alta Tensión no corrieron la misma suerte. Los espectadores del concurso de Eugeni Alemany se han llevado este lunes una desagradable sorpresa al ver su programa no estaba en su horario habitual.

El concurso llegó en julio de 2025 para cubrir el hueco dejado por el programa de Ion Aramendi, que tras la salida de Los Mozos de Arousa perdió buena parte de la audiencia y no pudo recuperarse. Aunque las opiniones han sido siempre positivas, lo cierto es que este nuevo concurso apenas ha podido superar el 8 % de cuota desde su estreno, lo que es insuficiente para una cadena que necesita revitalizar su tarde. Es por eso que desde el pasado mes de noviembre ya se sabe que su destino estaba escrito hasta que finalizasen sus emisiones, algo que ya ha pasado.

Alemany daba la noticia a los espectadores el pasado viernes, día nueve de enero: «Bienvenidos a este Agárrate al sillón muy especial para nosotros y, sobre todo, para el equipo que hacemos este programa porque hoy es el último. Hoy ya acabamos. Ha sido un placer haceros compañía».

Esas palabras las pronunciaba momentos antes de dar paso a Justo de Castro, el último ganador del programa y que se mantenía en su silla. «Ha sido genial, me habéis tratado de maravilla», decía el mítico concursante de Saber y ganar y de ¡Boom!

Pese a ser el último día, la batalla por llegar a ocupar la silla del programa, la que determina al ganador, estuvo protagonizada por Justo y Roli, un ex militar que no pudo con el vigente campeón. La victoria se decidió por cinco puntos de ventaja, dejando al zamorano de nuevo como ganador, aunque ya no volverá más al plató.

«Felicidades, Justo de Castro, merecidísimo, gran campeón de este programa», así dejaba claro Alemany que Agárrate al sillón coronaba a su ganador definitivo sin opción a que nadie le robase el título. Para ello, antes de despedirse, le hacía entrega de un cheque gigante por los 260.100 euros del bote, que ya son suyos.

«Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todos estos meses. Esperamos haberos hecho compañía, divertiros, entreteneros y fuerte aplauso para todo este público y este fantástico equipo. Gracias, ¡hasta siempre!», así daba el ‘adiós’ definitivo.

El sustituto de ‘Agárrate al sillón’ desde esta tarde

La franja de la ocho de la tarde volverá a estar ocupada por un concurso desde este lunes, 12 de enero de 2026. Tras el fracaso de los resúmenes de Gran Hermano en su versión de anónimos, Telecinco ha decidido recuperar Allá tú, el mítico concurso de las cajas presentado por Jesús Vázquez.

Tras triunfar en el pasado en las tardes, precisamente en el horario de Pasapalabra, y ocupar el access prime time y las noches de los domingos, le llega el momento de competir contra el concurso de Roberto Leal. Para ello, llega renovado, gracias al estreno de Juanra Bonet como presentador, que abandona Antena 3 después de más de una década al frente de espacios como ¡Boom!, Quién quiere ser millonario o el reciente Juego de pelotas.