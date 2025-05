Juanra Bonet ha sido el encargado de arrancar la semana de invitados de El Hormiguero, algo que hacía por el reciente estreno de Traitors España, el nuevo programa de estrategia que ya se emitió en plataformas digitales y que ahora Antena 3 ha querido adaptar para la televisión en abierto. En su carrera ha sido desde reportero y presentador de Caiga quien caiga, hasta presentador de concursos como Lo sabe, no lo sabe, ¡Boom!, ¿Quién quiere ser millonario? e incluso a pasar al otro lado y convertirse en concursante de Tu cara me suena, donde es historia del espacio de imitadores.

Sobre el programa que acaba de estrenar, Bonet asegura que «tiene lo mejor de los realities, lo mejor de los concursos y lo mejor de la ficción y del thriller». Para que los espectadores que no lo hayan visto todavía puedan hacerse una idea, el catalán ha contado lo siguiente: «En Traitors hay unos asesinos y otros que intentan evitar que esos asesinos cometan un crimen, sin saber quiénes son. Es como si estuvieras viendo una novela improvisada, y en tiempo real, de Agatha Christie».

Después de hablar de este proyecto, que está teniendo grandes datos de audiencia desde su estreno en la noche de los miércoles, ha llegado el momento de dar paso a las hormigas. Como es habitual, Trancas y Barrancas han intentado sacar al invitado datos poco conocidos sobre su vida, por eso han recordado una anécdota que vivió con la reina Letizia.

«Estoy sudando por sitios nuevos», ha dicho el invitado al comenzar su relato. «Era el 25 aniversario de Antena 3 y vinieron los Reyes. Nos pusieron a todos en fila y nos saludaron. Acababa de llegar, era un niño con la maleta cargada de sueños. Nos saludaron muy majos cuando yo 15 días antes estaba en Caiga quien caiga pegando voces», así ha recordado que ese fue su estreno como presentador de Antena 3.

Pese a todo, Juanra Bonet tuvo que ejercer como presentador y se acercó, junto a otros compañeros, a hablar con la reina: «Cuando acabó la recepción oficial y empezaron los canapés. Había un corrillo de la Reina hablando con presentadores. Estaba Manel y él me dijo que fuera. Yo me quedé azorado. Me acerqué y me la presentaron».

Lo que parecía que sería un mal rato, se convirtió en una agradable conversación que parecía ir de maravilla. «Empezamos una conversación y se me olvidó totalmente que era la Reina porque era todo muy cordial. Sentí normalidad. Me pareció muy cercana, campechana. Se te olvida el cargo», así ha recordado con cariño aquel rato que compartió con ella.

Pero, no todo iba a ser bueno, el catalán metió la pata al final de la velada, cuando doña Letizia compartió con ellos que al día siguiente acudiría a un evento sobre células madre. «Yo dije que qué interesante. Me dijo ah, pues vente. Pensé que me estaba vacilando», por eso el presentador hizo una broma a la reina de España.

«Le respondí ‘claro, hazme una perdida’», una broma que en ese momento no pensó que fuese inadecuada, pero que segundos después se dio cuenta de que no había sido tan buena idea. «Ella dijo adiós amablemente y Fuentes me miró con cara de ‘eres tonto’. Me sentí fatal», ha recordado el invitado de El Hormiguero.