Alberto Núñez Feijóo ha alertado en Bruselas, donde se ha celebrado la Cumbre del Partido Popular Europeo, de la regularización masiva de inmigrantes ilegales que prepara Pedro Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones» y advierte que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra desatada en Irán.

El Congreso de los Diputados exigió el miércoles en una votación en el Pleno que se suspendiera de forma inmediata la regularización masiva de inmigrantes, y Feijóo cree que «si el Gobierno tuviera algún compromiso democrático, debería aceptar su derrota y parar inmediatamente la regularización masiva de inmigrantes irregulares», ha señalado.

La moción fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y fue refrendada gracias a los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Esta regulación masiva supondría «la mayor de la historia reciente» sin que el Ejecutivo «pueda precisar realmente cuántas personas serán beneficiadas por la medida». Esta iniciativa fue pactada hace unos meses con los cuatro diputados de Podemos liderados por Ione Belarra.

En esta línea, el líder de los populares ha asegurado que «España tiene un Gobierno que okupa, pero no gobierna» Para Feijóo, los el Ejecutivo de Sánchez sufre un «fallo multiorgánico».

El líder popular entiende que la incapacidad de Sánchez para presentar y aprobar los presupuestos generales del Estado es un síntoma más del estado en el que se encuentra el Ejecutivo y pide al presidente «más respeto para los 50 millones de españoles porque de verdad en España hay vida inteligente, aunque el presidente del Gobierno nos subestime».

El Gobierno está a la «deriva»

También ha reconocido su preocupación por «la deriva del Gobierno español» y ha recordado cómo «recibe felicitaciones y aplausos de grupos terroristas como Hezbolá o Hamás», una estrategia que «solo aleja a España de las democracias occidentales».

Frente a la hoja de ruta de Sánchez, el presidente del PP propone «firmeza ante las tiranías y unidad de acción exterior en una Europa unida y más fuerte» y ha criticado la «incoherencia» de los que invocan el Derecho Internacional pero «callan contra el régimen iraní o la dictadura venezolana de Maduro»

Sobre Venezuela, Feijóo ha reconocido su sorpresa con el Gobierno de España por estar «más interesado en mantener buenas relaciones con Delcy Rodríguez que tener una relación respetuosa con la administración norteamericana» y cree que las salidas de tono del presidente español contra Donald Trump solo responden a «un interés personal y partidista».