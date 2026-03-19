Los funcionarios llevan ante la Justicia las oposiciones amañadas en Parla destapadas por OKDIARIO

Los funcionarios han presentado una denuncia por las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento socialista de Parla con un patrón de signos filtrado a los opositores afines, destapadas por OKDIARIO. El sindicato CSIF ha presentado este jueves una denuncia por prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias en este proceso selectivo para auxiliar administrativo del Ayuntamiento, en el que había en juego 24 plazas y que finalmente ha sido anulado tras la exclusiva de este diario.

La denuncia se dirige contra los responsables del diseño, custodia y ejecución de la prueba, celebrada el pasado 10 de marzo en La Nueva Cubierta de Leganés, a la que se presentaron cerca de 800 aspirantes.

El examen, tipo test, presentaba un patrón sistemático en las respuestas: de las cuatro opciones de cada pregunta, todas terminaban en punto, salvo una, siendo correcta siempre la respuesta inmediatamente posterior a la que carecía de punto. Este esquema se habría repetido en 31 de las 33 preguntas, permitiendo acertar prácticamente todo el ejercicio sin conocer el temario, simplemente identificando la respuesta sin punto y marcando la siguiente.

CSIF destaca que la existencia de «un patrón tan evidente, su reiteración casi total en el examen y la trascendencia del proceso constituyen una sólida cadena indiciaria de posible manipulación deliberada».

Unos hechos que, como denuncia, suponen «una grave vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público y ponen en cuestión la limpieza de una convocatoria que abarca plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023, 2024 y 2025».

CSIF señala delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias, en función de si se hubiera manipulado el examen o filtrado previamente el sistema de respuestas para favorecer a determinados aspirantes.

Por ello, solicita al juzgado la apertura de diligencias previas, entre ellas

el requerimiento del expediente completo, el archivo informático original del examen, la declaración de los miembros del tribunal calificador y una prueba pericial técnica que verifique el patrón detectado.

Además, reclama la repetición de la prueba en condiciones de total transparencia, así como la depuración de responsabilidades hasta las últimas consecuencias para devolver la confianza a los aspirantes y garantizar un proceso selectivo «limpio y ajustado a la legalidad».

Premarcado para favorecer a allegados

Los aspirantes a estas oposiciones aseguran que quien elaboró este examen ha seguido un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado Rodríguez (PSOE), o gente cercana al equipo del gobierno. Entre los casi 800 aspirantes que se presentaron hay concejales y personas afines al entorno del regidor y su equipo de Gobierno.

Este escándalo fue desvelado por la periodista de OKDIARIO Ana Borges el pasado 12 de marzo. Al día siguiente, la Concejalía de Recursos Humanos dictó un decreto reclamando al Tribunal Calificador «una aclaración profunda y exhaustiva de las causas que dieron lugar a la existencia de un supuesto patrón en las respuestas del cuadernillo de examen test».

Finalmente, el pasado lunes, 16 de marzo, la delegación de recursos humanos del Ayuntamiento determinó anular el proceso para que no se quiebre el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de los opositores.

Por su parte, el Tribunal de Selección ha salido al paso alegando que el fallo detectado en el cuadernillo de exámenes «se debió a un error tipográfico y de maquetación».