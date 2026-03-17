La secretaria del presidente del tribunal de las oposiciones de Parla también se presentó al examen amañado

Entre las cerca de las 800 personas que se presentaron a las oposiciones presuntamente amañadas en el Ayuntamiento de Parla para ser auxiliar administrativo, hay concejales y personas afines al entorno del alcalde del PSOE Ramón Jurado y su equipo de Gobierno. Este martes OKDIARIO ha conocido en exclusiva que la secretaria del presidente del tribunal de las oposiciones de Parla también se presentó al examen manipulado.

Esta mujer responde a las siglas de C.A.A. y trabaja en el área de Urbanismo. Es, además, secretaria de J.M.S. presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Junto a ella, también se han presentado otras interinas del Departamento de Urbanismo, Cultura y Empleo.

María Angeles Arranz, asesora del PSOE de Parla en el departamento de Cultura, también hizo el examen. Su hermano trabaja también de cargo de confianza en alcaldía.

Se desconocen las notas que han sacado en el examen porque, desde que OKDIARIO desveló este presunto amaño, el proceso quedó completamente paralizado. Por ello, el grupo parlamentario Vox Parla va a pedir una comisión de investigación para que se esclarezcan los hechos y ver a quiénes trataron de «beneficiar», tal y como ha relatado a este diario el portavoz del partido conservador Juan Marcos Manrique.

«Desde Vox Parla vamos más allá de la simple suspensión del proceso selectivo anunciada por el Ayuntamiento. Consideramos que las explicaciones dadas hasta ahora son insuficientes ante la gravedad de las irregularidades denunciadas por los aspirantes», ha dicho el concejal de Vox.

Anulan las oposiciones

Las palabras de Manrique llegan después de que la delegación de recursos humanos del Ayuntamiento de Parla, que dirige el socialista Ramón Jurado, se haya visto obligada a anular las oposiciones amañadas con un patrón de signos que destapó en exclusiva OKDIARIO. Las irregularidades en el proceso selectivo han derivado en la petición de suspensión y posterior cancelación, a través de un comunicado del consistorio al que ha accedido este periódico.

Este lunes, tras una reunión con las secciones sindicales integradas en la Mesa General de Negociación, y vista el acta emitida por el Tribunal Calificador, la Concejalía de Recursos Humanos ha determinado, atendiendo a la propia propuesta del tribunal, anular el examen realizado el pasado 10 de marzo, con el objeto de no romper el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de todos los/as opositores/as.

Asimismo, solicitan a la Comunidad de Madrid la realización de una instrucción aclaratoria por personal funcionario ajeno a este Ayuntamiento, para el total esclarecimiento de los hechos conocidos.

Por su parte, el Tribunal de Selección, con fecha 13 de marzo de 2026, ha emitido el acta nº 7, en la que justifica que «el fallo detectado en el cuadernillo de exámenes se debió a un error tipográfico y de maquetación».

Otros implicados

Una concejal de Más Madrid, Isabel María Ávila, se presentó a las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento socialista por su propio equipo de Gobierno. Tras conocerse los hechos, destapados por OKDIARIO, Ávila emitió un comunicado para aclarar que ella no era conocedora de esta treta en el examen para auxiliar administrativo.

La concejal de Más Madrid comunicó el viernes que se presentó a las oposiciones «como una aspirante más, entre las casi mil personas que concurrimos a las 24 plazas convocadas». Además, señaló que es «una más de las afectadas por esta situación y, lejos de lo que se ha insinuado, tengo la certeza de que mi resultado en la prueba no será favorable, algo que asumo con total normalidad».

También a las oposiciones se ha presentado la hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla. Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejal de Servicios Sociales del PSOE.